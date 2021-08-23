К уверенным победам

Хоккейная команда Глубоковского района начала очередной тренировочный сезон.

Команда была создана в 70-х годах прошлого столетия в посёлке Глубокое, и принимала участие в Первенстве СССР в классе «Б». Глубочане неоднократно принимали у себя чемпионаты области и района. После становления независимости страны любимый многими зимний вид спорта вышел на новый уровень. С 2014 года в сельской местности началось массовое строительство хоккейных коробок.

В настоящее время на отделении хоккея Глубоковской Детской спортивной школы занимается три группы по 12 человек. Также есть и мужская взрослая команда.

Хоккеисты всех возрастов достойно защищают честь Глубоковского района, неизменно занимая призовые места. К примеру, в 2017 году юношеская команда стала чемпионом областного турнира, посвящённого 28-й годовщине вывода войск из Афганистана. В 2019 – 2021 годах – серебряным призёром областного турнира «Жулдызша». В 2019 году воспитанники Глубоковской ДЮСШ вошли в состав юношеской сборной ВКО и заняли второе место в республиканском турнире «Жулдызша».

В юношеские команды ХК «Торпедо» города Усть-Каменогорска перешли Алан Асанов, Никита Мерзликин, Мансур Нурлан, Владислав Шотт. Эти юные хоккеисты заняли второе место в чемпионате Республики Казахстан и третье – в первенстве Российской Федерации.

Один из лучших спортсменов района – Алдияр Нурлан стал членом ХК «Барыс» города Нур-Султана. Он является чемпионом Республики Казахстан 2021 года. Также Алдияр занял третье место в международных играх «Дети Азии – 2018».

Стоит отметить достижения хоккеистов мужской взрослой команды. Они выиграли первое место в чемпионате ВКО по хоккею с шайбой сезон 2019-2020 и 2020-2021 годов и третье место – в открытом Кубке акима города Усть-Каменогорска в 2021-м.

– Лучшими игроками могу назвать всех, кто стремится к лучшим результатам, особенно подрастающее поколение. Во взрослой команде собраны все сильные и опытные игроки нашего района. Гордиться можем всей командой, но особенно молодёжью, которая выступает за ХК «Торпедо» и ХК «Барыс», – отмечает тренер ДЮСШ Руслан Асанов.

По его словам, после летнего перерыва команда активно приступила к тренировкам на льду Дворца спорта имени Б. Александрова в Усть-Каменогорске. Игроки совершенствуют технику катания, владение шайбой и тактические взаимодействия. Также будет проведён просмотр новых молодых игроков для участия в областных соревнованиях.

Дальнейшие цели и задачи команды – принять участие в конце этого месяца в открытом турнире на кубок Усть-Каменогорского городского маслихата «OSKEMEN CUP – 2021». Спортсмены юношеской сборной уже готовятся защищать честь района в областных турнирах, взрослой – в чемпионате области по хоккею.

Самое главное, говорит тренер, чтобы все спортсмены вышли на следующий уровень мастерства. Если это произойдёт, то и команда сделает шаг вперёд. Для достижения новых спортивных высот в регионе созданы все условия.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковской ДЮСШ

Глубоковский район