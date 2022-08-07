К учебному году готовы

До первого звонка осталось меньше месяца. В районе Алтай проверили, готовы ли школы к новому учебному году.

Напомним, в районе Алтай функционируют 37 образовательных учреждений. С 25 июля по 1 августа проверили их готовность к приёму школьников. В числе основных критериев на соответствие: состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотек, состояние пищеблока, подсобных помещений, помещений для занятий физической культурой, санитарное, противопожарное состояние, а также антитеррористическая защищённость.

Стоит отметить, что в районе образовательным учреждениям уделяют особое внимание. Так, в этом году на средства областного бюджета в средней школе имени А. Сумина провели текущий ремонт кровли на сумму 23,744 миллиона тенге. В некоторых школах работы ещё продолжаются.

К примеру, в средней школе № 4 Серебрянска идёт ремонт окон, помещений, системы отопления. В средней школе № 1 им. М. В. Инюшина и основной школе № 2 Серебрянска проводятся работы по модернизации помещений столовых и библиотек, обновлена школьная мебель.

С прошлого года школы Алтая и две школы Серебрянска были переведены на подушевое финансирование. В этом году затраты подушевого финансирования составляют 171,556 миллиона тенге. Из них на проведение ремонтных работ предусмотрено 81,411 миллиона тенге. На эти средства проводятся работы по текущему ремонту санузлов в средней школе № 11 Алтая и основной школе № 2 Серебрянска, ремонт системы отопления в средней школе № 9 Алтая, частичная замена оконных блоков в начальной школе № 2 Алтая, ремонт водоснабжения в средней школе № 1 Серебрянска, замена линолеума в средней школе № 7 Алтая. До начала нового учебного года все ремонтные работы завершатся.

Посетив общеобразовательные учреждения, руководитель районного отдела образования Бахытгуль Канафина отметила, что все они готовы к приёму школьников.

– Все образовательные организации оборудованы системой оповещения людей о пожаре и системой автоматической пожарной сигнализации, тревожными кнопками, системой видеонаблюдения и имеют ограждение по периметру школьной территории, – сказала Бахытгуль Канафина.

Александра Исаева

Район Алтай