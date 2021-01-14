К сюрпризам погоды – готовы

Готов ли регион отразить натиск большой воды в весенний период и каких сюрпризов можно ожидать от природы в нынешнем году? Об этом и многом другом рассказали представители профильных ведомств на специальном брифинге в Региональной службе коммуникаций.

На сегодняшний день снежных осадков по области выпало меньше нормы, больше – только в посёлке Семиярка Бескарагайского района.

– В ближайшее время мы ждём понижения температуры до минус 33 градусов, а затем метели, – подчеркнул начальник отдела гидрологии филиала РГП Адил Ахметов. – Более подробный паводковый прогноз можно сделать только в марте.

Заместитель руководителя Департамента по ЧС ВКО Дмитрий Титов заверил, что спасатели региона находятся в тесном контакте с местными исполнительными органами, а также коммунальными и объектовыми службами, готовы действовать в случае угрозы. Уже сегодня спасатели мониторят реки по уровню промерзания, отрабатывают детальные планы по каждому из населённых пунктов зоны риска, раздают памятки местным жителям.

– В регионе 800 горных рек, которые набирают силу в марте, – сказал руководитель Управления мобилизационной подготовки ВКО Елдос Чикенов. – По прогнозам, обстановка стабильная. Паводок ожидаем в середине марта. Мы делали анализ за десять лет, поэтому знаем, что 108 населённых пунктов области находятся в зоне ожидаемого подтопления в случае резкого потепления, особенно 19 участков. Утверждён план противопаводковых мероприятий по вывозу снега, очищению арыков, выделено 162 млн тенге на проведение взрывных работ на реках, а также 162 млн тенге – на укрепление береговой линии в Бескарагайском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском районах и районе Алтай. Создан резервный фонд области на 1 млрд 800 млн тенге для проведения мероприятий по профилактике и борьбе с последствиями стихии. Имеется 3000 человек личного состава, 1500 единиц техники, в том числе транспорт, мотопомпы для откачки воды и безопасного прохождения ледохода. В феврале начнутся вертолётные облёты, чтобы увидеть общую картину. Созданы пять мониторинговых групп. Словом, приняты меры по упреждению чрезвычайных ситуаций в области. В прошлом году мы не допустили затопления ни одного дома.

До весны ещё далеко, но противопаводковые мероприятия проводятся и в зимнее время. Заместитель акима Глубоковского района Сергей Кимасов сообщил, что после резкого понижения температуры в посёлке Уварово поднялся уровень воды в реке Иртыш.

– К месту происшествия выехали представители ДЧС, главы крестьянских хозяйств, которые организовали работы по укреплению дамбы, – сказал он. – Было использовано 88 тонн инертных материалов, более 40 человек личного состава, организовано круглосуточное дежурство. Общая протяжённость линии составляет почти 1,5 км, в зоне риска – 90 домов. 15 населённых пунктов подвержены подтоплению в паводкоопасный период. Однако ситуация находится под контролем.

В Глубоковском районе, как и в предыдущие годы, сельским акимам следует обратить особое внимание на посёлки в русле реки Ульба: Опытное поле, Тарханка, Белоусовка, Черемшанка и др.

Стоит отметить, что в тот же день состоялся прямой эфир по аналогичной тематике с заместителем генерального директора РГП «Казводхоз» Ерланом Садвакасовым, который сообщил, что паводкоопасный период по республике в среднем длится около четырёх-пяти месяцев.

– Делать прогноз на предстоящую весну о влагозапасах, рисках затопления пока рано, – сказал Ерлан Садвакасов. – Готовность гидротехнических сооружений играет важную роль. Все производственные филиалы подготовили инертные материалы, мешкотару, спецтехнику, запас ГСМ. Ежедневно проводится наблюдение за режимом воды, готовятся дополнительные ёмкости. ДЧС совместно с местными исполнительными органами обследуют объекты в плановом режиме. Паводковый период прошлого года был сложнее, потому что было много снега. Рискам подвержены были пять областей – Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская и Карагандинская. Нашими филиалами в регионах совместно с бассейновыми инспекциями были приняты экстренные меры.

Елена Пашке