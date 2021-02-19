К своей ферме – через кредит

В Курчумском районе участники программы «Еңбек» чаще всего используют полученные кредитные средства на приобретение скотопоголовья для дальнейшего развития животноводства.

И в этом нет ничего удивительного: район располагает всеми предпосылками для развития этого сектора аграрной отрасли – просторными пастбищами, кормовой базой. По информации бизнес-тренера республиканской Палаты предпринимателей «Атамекен» Ержана Карипжанова, с начала 2021 года 37 жителей района оформили документы на кредиты.

География мест, откуда они приехали, весьма обширна: от села Каинды, что на западной окраине района, до Тоскаина – самой дальней точки в восточной части. Почти все эти люди берут кредиты, чтобы закупить скот. Если раньше предпочтение отдавалось крупному рогатому скоту, то теперь много желающих приобрести лошадей.

Стоит отметить рост количества участников кредитования по программе «Еңбек». В 2020 году их было всего 20 человек, общая сумма выданных кредитов составила 56 млн тенге. На результате сказались карантинные ограничения. За полтора месяца 2021 года эти показатели выросли почти вдвое.

– Размер кредитов составляет от двух до четырёх млн тенге, – говорит Ержан Карипжанов. – Обязательным условием для их получения является прохождение курсов по основам предпринимательства «Бастау бизнес», организуемых Палатой предпринимателей «Атамекен». Необходимо представить пакет документов, включающий сертификат о прохождении курсов, документ о зарегистрированном на имя получателя ИП или крестьянского хозяйства, бизнес-план, справку о наличии недвижимого, иного имущества и т. д.

По мнению бизнес-тренера, процесс кредитования начинающих предпринимателей зависит не только от Палаты предпринимателей, но и от включённого в него круга исполнительных органов. Слаженность действий всех заинтересованных организаций определит общий результат.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район