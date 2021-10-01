К сезону готовы

В Зайсанском районе проверили готовность к отопительному сезону.

Мониторинг технического состояния котельных установок социальных объектов провели представители акимата района, проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы» и районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По их данным, в сфере образования функционируют 27 школ, два учреждения дополнительного образования и семь детских садов. Из них углём отапливаются 15 школ. Природным газом – семь школ и два детских сада. Электрокотлами – четыре школы и четыре детских сада. Центральным отоплением обеспечены: одна школа, два учреждения дополнительного образования и одно здание детского сада. В целом, общеобразовательные учреждения за сезон потребляют 5379 тонн угля.

По району действуют 12 объектов культуры. В том числе, Центральный Дом культуры, отапливаемый централизованной газовой котельной. Клубы сёл Айнабулак, Жарсу, Каратал, Кенсай, Шиликты отапливаются электрокотлами, а в Дайыре и Сартереке – теплофонами. Котельные клубов в сёлах Карабулак, Кокжира работают на твёрдом топливе.

Участники мониторинговой группы также проинспектировали здания районного отдела по делам обороны, аэропорта, центральной больницы, многоэтажные жилые дома и другие объекты. По их словам, всё оборудование и отопительные системы находятся в хорошем рабочем состоянии и в целом социальные объекты района в полном объёме готовы к предстоящему отопительному сезону. Продолжается поставка угля во все учреждения.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район