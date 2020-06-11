К полету готовы!

Второй год в регионе действует общественное объединение ветеранов гражданской авиации.

Идея его создания возникла довольно давно, однако воплотить ее в жизнь удалось не сразу.

– В сентябре прошлого года благодаря поддержке Восточно-Казахстанского областного маслихата создано и зарегистрировано общественное объединение авиаторов «Взлет», которое призвано объединить ветеранов гражданской авиации области, – сообщил председатель общественного объединения авиаторов «Взлет» Яков Гунькин. – Основное направление его деятельности – оказание помощи ветеранам гражданской авиации.

Яков Гунькин рассказал, что в планах учредителей объединения – разносторонняя социальная поддержка ветеранов, оказание им помощи в лечении, а также бесплатной юридической помощи и другие виды содействия.

Отмечая это, председатель объединения авиаторов «Взлет» выразил благодарность за оказанную поддержку коллективу Усть-Каменогорского филиала АО «KAZ AIR JET» и директору Владимиру Коншу, а также исполнительному директору по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрею Лазареву.

Не оставляют без внимания вопросы этого объединения председатель областного Совета ветеранов ВКО Айтказы Шерубаев, директор КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж» Исатай Исин.

Признательность за помощь в организации создания штаб-квартиры ветеранов учредители объединения выразили директору КГКП «Авиаподразделение ВКО» Виктору Губареву, за оказание помощи в проведении мероприятий – ветерану общественного объединения авиаторов «Взлет» Сергею Белякову и Наталье Гунькиной.

Дмитрий Одинцов

Фото иллюстрационное