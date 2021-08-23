К победам – в творческом тандеме

Все выпускники одной из сельских школ Глубоковского района стали обладателями образовательных грантов.

Уваровская средняя школа за годы своего существования выпустила в жизнь целую плеяду талантливых учеников, ставших профессионалами своего дела, которые трудятся на благо своей страны. Знания традиционно являются наивысшей ценностью для этого небольшого сельского храма знаний.

Ещё один повод для гордости Уваровской средней школе принёс выпускной класс 2021 года – все его ученики стали обладателями образовательных грантов по выбранным специальностям в вузах региона.

Ребята за годы своего обучения неоднократно становились победителями в областных, республиканских и международных олимпиадах и соревнованиях.

Леонид Измайлов за выдающиеся знания и победы в интеллектуальных конкурсах был приглашён на личную встречу с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Данил Шимин, неоднократный призёр различных чемпионатов по волейболу, в составе сборной Казахстана стал победителем VII международного фестиваля школьного спорта среди государств – участников СНГ, который проходил в городе Казань, РФ.

Айша Ақылбайқызы – школьный лидер «Жас Ұлан», бронзовый призёр областной олимпиады по истории Казахстана; Татьяна Зырянова и Алина Манапова – победители районных интеллектуальных олимпиад и спортивных соревнований.

– Наших учеников отличает активная жизненная позиция, общительность и открытость миру, жизнерадостность и целеустремлённость, – говорит директор Уваровской школы Виктория Пальзер. – Конечно, за каждым одарённым учеником стоит великий труд учителя. В нашей школе с полной отдачей работают талантливые, прекрасно знающие свои предметы, творческие учителя.

Особых слов признания, по словам директора, заслуживают педагоги, подготовившие ребят к ЕНТ: О. С. Даниличева, А. К. Ахмадиева, И. Г. Филиппова, А. И. Чистякова, Т. Н. Далабаев.

– Каждый день, несмотря на трудности карантинных мер, в нашей школе шла подготовка по уже сложившейся системе: изучали новый материал, повторяли пройденные темы, в интересной форме закрепляли полученные знания, организовывали совместные встречи с родителями. И наши ученики справились – в этом году средний балл ЕНТ составил 108! – резюмирует Виктория Пальзер. – Верим, что в будущем наши выпускники станут первоклассными, востребованными специалистами – инженерами, физиками, финансистами, медицинскими работниками.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район