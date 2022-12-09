К новым вершинам и достижениям

Для большинства жителей Жарминского района спорт стал нормой жизни.

Центром спортивной жизни жарминцев является универсальный спортивный комплекс имени Болата Турлыханова в селе Калбатау. Здесь до позднего вечера не выключается свет: на татами занимаются юные борцы, на ринге – боксёры, в зале – любители игр с мячом, за специальным столом – рукоборцы…

Увлечение для всех

Любительский спорт развит среди взрослого населения, а также среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Женщины занимаются фитнесом, армрестлингом, мужчины предпочитают играть в футбол, волейбол, настольный теннис.

Спортивный календарь Жарминского района довольно разнообразен и насыщен. На спортплощадках проводятся всевозможные массовые спортивные мероприятия для людей разных возрастов. В соревнованиях и спартакиадах различного уровня, в том числе республиканского и международного, жарминцы становятся неизменными призёрами, принося в копилку района, области и страны всё больше спортивных достижений и побед.

Спортсменов, увлечённых и достигающих хороших результатов, местное руководство и неравнодушные предприниматели поощряют дополнительно. Особенно тех, кто не имеет возможности, к примеру, приобрести спортивную форму, выделяют им средства для поездок на соревнования в другой город или страну.

Новая звёздочка

Недавно в столице Узбекистана, городе Ташкенте, проходил чемпионат Азии по армрестлингу среди юношей, в котором победителем в своей весовой категории стала спортсменка из Жарминского района Альбина Бахтиярова. Девушка достойно защитила честь Казахстана на престижных соревнованиях, завоевав золото среди спортсменов в весе 60 кг.

Альбина признаётся, что половина её успеха – заслуга тренера Дамира Камзина, который отлично подготовил молодую спортсменку к соревнованиям.

Четырежды чемпионка

Четырёхкратной чемпионкой мира по параармрестлингу в этом году стала именитая спортсменка Зарина Примак, жительница Жарминского района.

Чемпионат мира проходил в октябре в турецком городе Анталья. В соревнованиях принимали участие спортсмены более чем из 56 стран мира.

Зарина Примак в очередной раз достойно представила страну и стала четырёхкратной чемпионкой мира в весовой категории +65 килограммов, тем самым вновь порадовав огромную армию своих болельщиков и страну.

Национальная борьба

В конце ноября в городе Шар прошёл областной турнир по қазақ күресі «Колледж барысы-2022», посвящённый Году детей.

Соревнования, прошедшие на базе Жарминского технологического колледжа, собрали любителей национальной борьбы из числа студентов образовательных организаций ТиПО.

За победу в соревнованиях боролись 42 учащихся 16 колледжей области.

Среди почётных гостей были прославленные спортсмены: чемпион мира среди ветеранов М. С. Караканов, мастер спорта международного класса, чемпион мира по дзюдо Н. С. Сейтханов, чемпион мира по вольной борьбе среди молодёжи, серебряный призёр чемпионата мира Е. М. Саркытбаев.

Соревнования, проходившие в двух весовых категориях, определили сильнейших борцов. В весовой категории 70 кг первое место уверенно завоевал студент Регионального спортивного колледжа олимпийского резерва Е. Рахимжанов, второе – учащийся Колледжа агробизнеса и экономики Б. Амирбеков, третье место разделили студенты Высшего медицинского колледжа им. Калматаева Б. Мейрамбеков и Геологоразведочного колледжа – Х. Сериккалиев.

В весовой категории 90 кг главный приз турнира также достался студенту Регионального спортивного колледжа олимпийского резерва Д. Жумагулову, обладателем серебра стал студент Высшего колледжа имени Шакарима А. Касенгазы, награды бронзового номинала завоевали А. Берикболулы из Электротехнического колледжа города Семея и Д. Ведищев из Жарминского технологического колледжа.

Победители награждены дипломами областного Управления образования, медалями, поясами чемпионов и ценными призами от отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жарминского района.

Ақ жол, юноши!

В спортивном комплексе им. Б. Турлыханова состоялся региональный открытый турнир по киокушинкай карате среди детей и подростков.

В мероприятии, организованном республиканской организацией «Альянс боевых искусств Республики Казахстан», приняли участие юные спортсмены из Семея, Усть-Каменогорска и ряда районов области.

– Главная цель турнира – популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения и развитие киокушинкай карате. Подобные соревнования способствуют не только повышению мастерства начинающих спортсменов, но и помогают выявить будущих чемпионов, – говорит жарминский тренер по киокушинкай карате Максат Амангельды.

Волейбол без границ

Впервые в Жарминском районе прошёл межрегиональный турнир по волейболу.

В спортивном комплексе Бакырчикского горнодобывающего предприятия в посёлке Ауэзов встретились команды волейболистов из разных регионов Казахстана и России.

К слову, турнир по волейболу на Кубок «Полиметалл» проводится уже шестой год. После перерыва, связанного с пандемией, эта традиция возобновилась.

Для выхода в финал претенденты из России и Казахстана сначала соревновались в отборочных турнирах. Сборная «БГП», как принимающая сторона, прошла в финал без отбора.

В финальных соревнованиях на поле вышли двукратные чемпионы двух последних турниров – команда «Золото Северного Урала» из Краснотурьинска (Свердловская область), команда «Омолон» (Магаданская область), команда «ВарКом» (Костанайская область) и команда «Владивостокский филиал торгового дома».

В итоге первое место заняла команда «Золото Северного Урала», второе – «Владивостокский филиал торгового дома», третье место – «Бакырчикское горное предприятие».

По итогам межрегионального Кубка лучшими игроками были признаны Досбол Рамазан («ВарКом»), Медет Бекшентаев («БГП»)», Владимир Деркач («Омолон»), Марина Гареева («ВФТД») и Егор Донских («ЗСУ»).

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлены акиматом Жарминского района

Жарминский район