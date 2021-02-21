К новым победам

В селе Бобровка Глубоковского района состоялся первый этап районных соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Глубоковский район силён спортивными, в том числе лыжными традициями. Обычно такие соревнования собирают большое число участников. И в этот раз лыжня объединила сорок молодых спортсменов – поклонников этого зимнего вида спорта.

Задача, которую поставили перед собой организаторы спортивного мероприятия, – как можно большее количество детей приобщить к здоровому образу жизни, активным занятиям физической культурой и способствовать популяризации и развитию лыжных гонок.

– Наша главная цель – укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей и подростков, становление спортивного мастерства среди юношей и девушек, выявление сильнейших. Задача детей – заниматься и тренироваться, а наша – помочь им добиться высоких результатов, создать все условия для развития их спортивного профессионализма и стремления к победе, – отметили тренеры Глубоковской ДЮСШ Олег Ушаков и Виталий Самбуров.

На хорошо подготовленной трассе свои возможности показали воспитанники отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы. Уже после завершения забега ребята признались, что гонка была непростой: передвижение по дистанции усложнил ветер, а трасса местами покрылась льдом.

Первый тур соревнований завершился успехами для нескольких участников. Среди девушек победителями стали Анастасия Самбурова, Дарья Сидорова, Аружан Мейыркызы. Среди юношей в лидеры гонки вышли Данил Кушнарёв, Александр Самохвалов, Роман Шевелёв.

Скоро лыжникам предстоит пройти ещё три тура, по итогам которых будут определены победители районных соревнований.

Следует отметить, что успех юных спортсменов во многом зависит от профессионализма тренеров. Они вкладывают немалые усилия в развитие этого зимнего вида спорта, и их подопечные неизменно демонстрируют достойные результаты.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковской ДЮСШ

Глубоковский район