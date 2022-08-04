Вести из районов

К новым победам

04.08.2022
735

В Урджарском районе чествовали чемпионку Азии по дзюдо.

Аким района Нуржан Токсеитов поздравил с победой на крупном международном первенстве Ажар Асхатқызы. Напомним, спортсменка из Урджарского района завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по дзюдо среди юниоров в Бангкоке. Теперь она выступит в составе сборной команды Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров, который пройдёт с 24 по 27 августа в Боснии и Герцеговине.

Глава района по традиции преподнёс первому тренеру чемпионки Бауыржану Шакенову роскошный чапан.

– Мы желаем нашей юной землячке новых побед, – отметил Нуржан Токсеитов. – Чтобы в предстоящем спортивном соревновании она вновь стала победителем и высоко подняла бирюзовый флаг нашей
страны.

Марк Касымов

 Урджарский район

04.08.2022
735

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