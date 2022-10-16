К новоселью готовы

В Усть-Каменогорске продолжается расширение новых жилых районов. В рамках программы индивидуального жилищного строительства в 28-м микрорайоне возвели порядка ста домов.

В отдалённых районах областного центра активно ведётся сооружение нового жилья в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток».

– На сегодня в 28-м микрорайоне уже заселены 54 дома, – уточняет руководитель отдела строительства Усть-Каменогорска Кайрат Танекенов. – Ещё построены 43 одноквартирных дома и восемь двухквартирных.

Трёхкомнатные дома общей площадью в сто квадратных метров каждый практически готовы к заселению.

– Под каждый участок выделено десять соток земли, – рассказывает специалист отдела строительства Жомарт Амангельдинов. – В домах три комнаты, не считая кухни и санузла. Отопление организовано с помощью так называемых умных котлов.

Как пояснил руководитель отдела строительства, десять домов в посёлке построили из кирпича, остальные возводили с использованием газоблоков, утеплителя и фасадного материала.

– В этих домах полностью кирпичные стены плюс утеплитель, натяжные потолки, – говорит Кайрат Танекенов. – Предусмотрены топочные комнаты. Сейчас 33 дома полностью готовы к заселению. Они подключены к центральному электроснабжению, сетям водоснабжения и канализации.

Для оценки хода строительства на этой неделе с рабочим визитом 28-й микрорайон посетил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– Согласно генеральному плану здесь 1002 земельных участка предусмотрены под строительство жилья, – отметил он. – Почти на 900 из них претендуют очередники, которые будут своими силами возводить дома. Но опять же, при условии, что люди сделают это в течение трёх лет. Иначе участок у них изымут. И более ста домов строятся по программе ИЖС. Как мы видим, дома просторные, комфортные, практически готовы к эксплуатации. Пока вопрос о том, как будет распределяться жилье, остаётся открытым.

Равно как и вопрос дальнейшего развития инфраструктуры нового посёлка.

– Конечно, здесь нужны школа и детский сад, – говорит заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко. – Это всё уже будет зависеть от потребности: от того, кто здесь будет жить, от количества детей и так далее. Ещё нужно решать вопросы с транспортным сообщением. Все эти моменты на контроле и будут обязательно решены.

Лилия Дроздова