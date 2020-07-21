К новому учебному году в области откроют новые школы и студенческие общежития.

В сентябре в ВКО будут введены в эксплуатацию две школы. Новые здания позволят сократить дефицит ученических мест в селе Караул Абайского района – здесь будет сдана в эксплуатацию школа на 300 мест, и в селе Ахмирово города Усть-Каменогорска – на 1000 мест.

В рамках реализации Третьей социальной инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по региону было запланировано открытие 11 студенческих общежитий на 4608 мест, четыре из них – для вузов, семь – для колледжей.

– В ВКО активно ведется работа по улучшению условий проживания студенческой молодежи, – рассказал аким области Даниал Ахметов. – За счет местного бюджета открыто два общежития на 700 мест в Семее, за счет частных застройщиков введены в эксплуатацию два общежития – в КАСУ в Усть-Каменогорске на 106 мест и в колледже «Кайнар» в Семее на 105 мест.

Кроме того, в прошлом году построено общежитие для ВКГТУ им. Д. Серикбаева на 352 места. В этом году путем реконструкции здания открыто общежитие на 587 мест, которое обеспечило жильем студентов Медицинского университета Семея.

Проведя дополнительный анализ потребности в общежитиях, вузы региона внесли соответствующие корректировки в общий план. К примеру, ВКГУ им. С. Аманжолова исключил строительство общежития на 600 мест, ВКГТУ им. Д. Серикбаева уменьшил мощность общежития на 148 мест (с 500 до 352), Университет Шакарима, напротив, увеличил потребность на 40 мест (с 500 до 540), Медицинский университет Семея подтвердил ранее заявленную потребность в 1000 мест. С учетом внесенных изменений, до 2023 года будет построено семь общежитий на 2848 мест.

В текущем году начато строительство трех общежитий для студенческой братии, два из них – в рамках программы «Дорожная карта занятости». Так, для Усть-Каменогорского медицинского колледжа построят общежитие на 428 мест стоимостью 2 285,7 млн тенге. Срок ввода в эксплуатацию – июнь-июль 2021 года. Выделен новый земельный участок по ул. Серикбаева, 19. Подрядной организацией ТОО «Фирма «Азия» совместно с ТОО «Востокоблпроект» осуществляется привязка двух типовых зданий семи- и девятиэтажных общежитий к новому земельному участку. Параллельно идут подготовительные работы по заливке фундамента.

Общежитие на 288 мест стоимостью 1 702,4 млн тенге возведут для Колледжа бизнеса и сервиса в Семее. Подрядная организация – ТОО «Фирма «Азия». Объект будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Уже выполнены земляные работы, осуществляется заливка фундамента.

Вместе с тем областным управлением образования, фондом «Парыз» и ТОО «КОМПАНИЯ ВОСТОК-СТРОЙ» заключен трехсторонний договор на строительство общежития для Аягозского политехнического колледжа на 104 места. Стоимость объекта – 670,2 млн тенге. Ввод в эксплуатацию ожидается в январе 2021 года.

Еще не началось строительство студенческого общежития для Усть-Каменогорского колледжа строительства на 244 места, стоимостью 1 201,7 млн тенге. Однако Управлением государственных закупок и коммунальной собственности ВКО начаты конкурсные

процедуры.

Такая же ситуация складывается и с общежитием для Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа на 244 места. Для удобства студентов Управлением образования ВКО совместно с местными исполнительными органами выбран оптимальный вариант размещения общежития на участке по адресу: ул. Тихая, 13/4. В настоящее время ведется работа по его оформлению.

Бахыт Сарсембаева,

Гульжан Естаева

Анара Муратова