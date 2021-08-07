К новой волне готовы

В настоящее время в Восточном Казахстане, как и на всей территории республики, напряжённая эпидемиологическая ситуация. Регион находится в «красной» зоне. Ежедневно растёт количество заболевших, но больницы готовы к новой волне.

В ходе брифинга главный государственный санврач ВКО Канат Турдиев рассказал, что с начала пандемии в области зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Темпы его распространения растут с каждым днём. Только за прошедшие сутки выявлено свыше 300 заболевших, большинство из них с проявлением симптомов. При этом особо напряжённая эпидситуация наблюдается в Семее и Усть-Каменогорске. Именно на эти два города приходится около 75 процентов случаев заболевания. По мнению санврача, это связано с циркуляцией индийского «дельта»-штамма на территории всего Казахстана.

Руководитель управления здравоохранения Ермек Омарбеков объяснил, что этот штамм COVID-19 ведёт себя более агрессивно и чаще всего протекает в среднетяжёлой и тяжёлой форме. Также он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких.

– Когда к нам поступают больные со средней степенью тяжести заболевания, мы обследуем их. Буквально через несколько дней после заболевания поражение лёгких доходит до 70–90 процентов, – отметил Ермек Омарбеков.

Но, несмотря на нарастающую новую волну распространения инфекции, медицинские учреждения области готовы встретить её во всеоружии. Глава облздрава сообщил, что в регионе развёрнуто больше четырёх тысяч коек в инфекционных стационарах. Там проходят лечение сейчас около 900 человек. Также развёрнуто свыше 350 реанимационных коек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 76 больных. В целом коечный фонд области занят на 21 процент. Поэтому можно сказать, что ситуация находится под контролем и область готова на случай ухудшения ситуации.

– Под председательством акима области Даниала Ахметова у нас ежедневно проходит заседание регионального штаба, где мы обсуждаем эпидемиологическую ситуацию в области. Наши больницы полностью оснащены необходимым оборудованием. У нас есть рентген- и ИВЛ-аппараты, кислородные концентраторы, компьютерные томографы. Достаточно запасов медикаментов и средств индивидуальной защиты. При условии полной загруженности коек запасов хватит на два месяца, – подчеркнул Ермек Омарбеков.

При этом, несмотря на то, что циркулирует агрессивный «дельта»-штамм, летальных исходов стало в пять раз меньше. На уровень летальности влияет стратегия терапии. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончалось 372 человека, в том числе 300 за прошлый год.

– С начала этого года от COVID-19 у нас умерли 72 человека. Показатель смертности снизился в пять раз. Это говорит о многом. Ведь сейчас в регионе регистрируется «дельта»-штамм, а он достаточно агрессивный. Врачи делают всё возможное для того, чтобы спасти каждого человека, – отметил Ермек Омарбеков.

Глава облздрава считает, что вакцина – реальная защита от реанимации и единственный выход для того, чтобы обезопасить себя и близких от пандемии, которая вот уже второй год висит над всем миром. А тех, кто в это не верит, Ермек Омарбеков приглашает в отделения инфекционных госпиталей.

– После они уже не будут такими ярыми противниками вакцины. Пусть придут, увидят больных, которые сегодня лежат в наших стационарах. Хочу отметить, что лишь 1,6 процента от общего числа привитых заболели коронавирусом. Они перенесли заболевание в лёгкой и средней форме, ни один из них не дошел до реанимации. Потому что у них уже есть иммунитет и повышенный титр антител, – сказал Ермек Омарбеков.

В целом на сегодняшний день первый компонент вакцины получили около 440 тысяч человек, вторым компонентом в регионе привито более 335 тысяч человек. Глава управления здравоохранения отметил, что вакцина имеется в достаточном количестве. В настоящий момент в регионе есть 80 тысяч доз. Ожидаются новые поставки.

Он также обратился ко всем переболевшим и прошедшим вакцинацию жителям области с просьбой сдать в Центрах крови региона иммунную плазму. Ведь переливание компонентов крови с высоким титром антител доказало свою эффективность при лечении. В Восточном Казахстане удалось спасти не одного человека. Больше 700 человек, больных коронавирусом, получили иммунную плазму, которая помогла им побороть вирус.

Сложившаяся сейчас непростая эпидемиологическая ситуация и рост заболеваемости не только в Семее и Усть-Каменогорске, но также в Риддере, Глубоковском и Уланском районах заставляет идти на вынужденные меры, чтобы вывести область из «красной» зоны. В выходные и праздники движение общественного транспорта внутри городов и населённых пунктов будет приостановлено. Как показывает практика, именно такие методы позволяют приостановить распространение вируса и не допустить переполненных инфекционных отделений.

Канат Турдиев отметил, что до принятия решения общественный транспорт курсировал всю неделю, а в выходные и праздничные дни автобусы и трамваи выходили на маршруты с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00. Однако для того, чтобы прервать цепочку распространения инфекции, работа общественного транспорта в выходные и праздники будет остановлена до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в городах вновь не станет стабильной. Но дачники Усть-Каменогорска всё же смогут попасть на свои участки.

По информации, предоставленной ЦУПП, дачные маршруты № 4а, 7а, 13а, 25а, 53, 54, 351, 352, 356, 357 и 417 будут осуществлять движение в воскресенье с 14.00 до 20.00. Таким образом, дачники смогут уехать на свои участки в пятницу и приехать назад в воскресенье.

Отметим, что это не первый раз, когда в регионе приостанавливают движение общественного транспорта, и вкупе с другими мерами это показало свою эффективность, так как наблюдалось значительное снижение числа заболевших и контактных. Поэтому санитарный врач региона обратился к жителям Восточного Казахстана с просьбой отнестись к таким мерам с пониманием, решение принято исключительно из соображений безопасности.

Кроме того, в регионе будет жёстко контролироваться деятельность заведений общепита, включая работу в системе ASHYQ. Статистические данные говорят о том, что именно массовые мероприятия в закрытых помещениях приводят к массовым же заражениям. Крайне важно, чтобы и бизнес, и население ответственно подходили к соблюдению ограничительных и санитарно-эпидемиологических требований, только вместе мы сможем стабилизировать ситуацию.

Дарья Антон

Фото из открытых источников