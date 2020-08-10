К мудрости Абая

Сегодня Республика Казахстан впервые на государственном уровне отмечает День Абая. Это знаменательное событие – важный этап в модернизации общественного сознания казахстанцев.

Для жителей нашего региона день рождения Абая вдвойне важное и радостное событие, ведь великий предок родился на этой земле. Торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Абая Кунанбайулы, стартовали с начала года. Учреждения культуры поддерживают и популяризируют творчество поэта и писателя. Не исключением стала и Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека (ВКОДЮБ).

– Мы постоянно стремимся напоминать нашим читателям о наследии казахского акына, – рассказала руководитель инновационно-методического центра ВКОДЮБ Тамара Устинова. – Ведь мудрые заветы и наставления Абая Кунанбайулы должны стать крепкой основой нашей жизни. Только это станет единственным доказательством нашего понимания и осознания долга перед памятью великого поэта, который учил добру, честности и справедливости.

Отметим, что на базе библиотеки функционирует уголок Абая, где проходят различные мероприятия. Читатели и все желающие знакомятся с творческим наследием как самого просветителя, так и авторов, повествующих о его жизненном и литературном пути. Здесь проводят чтения, интересные встречи с читателями, носящими имя нашего предка.

Всем известно, что Абай Кунанбайулы был разносторонней личностью, поэтому и мероприятия в его честь проходят в самых разных форматах. Например, сотрудники библиотеки совместно с вокальным ансамблем «Акниет» провели акцию «Абайды оқиық». Для горожан проходили книжная выставка на двух языках «Абай ақыл – ойдың алыбы. Вершина мудрости – Абай» и развлекательная викторина, фестиваль песни среди школ города «Әнді сүйсең менше сүй», посвященный 175-летию Абая Кунанбайулы, поэтический музыкальный марафон «Ұлы халықтың ұлы Абайы», международный интернет-конкурс «Абай мұрасы. К Абаю…» и многие другие мероприятия, раскрывающие неиссякаемый потенциал творческого наследия сына Великой степи.

Стоит отметить, что во время карантинных ограничений сотрудники ВКОДЮБ продолжают радовать читателей интересными разноформатными мероприятиями.

– К юбилею Абая мы запустили международный интернет-челлендж «Ойға түстім, толғандым…», – поделилась Тамара Устинова. – Эта эстафета имеет импровизированный состязательный характер. Айтыс проходит на социальных страничках библиотеки, где участники оставляют видеоответ, выполненный в форме устной народной песенной поэзии – айтыса. Главной темой интернет-челленджа стала личность великого акына и его поэзия.

По словам Тамары Устиновой, в челлендже принимают участие не только казахстанцы, но и участники из России, Монголии, Германии, Турции, Узбекистана и Беларуси. Такой интерес к онлайн-айтысу вызван тем, что Абай Кунанбайулы – личность, признанная мировым сообществом и уважаемая представителями других культур.

Александра Исаева