К любым стихиям готовы

Восточно-Казахстанская область готова к третьей волне паводка и пожароопасному сезону. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев проверил готовность инфраструктуры и служб экстренного реагирования в регионе.



Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев в районе Алтай Восточно-Казахстанской области проверил готовность к паводкоопасному и пожароопасному периодам – времени, когда инфраструктура и экстренные службы работают на пределе возможностей.



АЛТАЙ ВО ВСЕОРУЖИИ



Особое внимание вице-премьер уделил Вторушинскому гидротехническому сооружению – объекту, введённому в эксплуатацию ещё в 1968 году. Несмотря на солидный возраст, контррегулятор продолжает выполнять свою стратегическую задачу: предотвращать резкие паводковые выбросы и защищать населённые пункты ниже по течению реки Вторушки. Шандоры и металлические щитовые затворы позволяют вручную либо автоматически управлять потоком воды. Система функционирует в штатном режиме: все трубы прочищены, механизмы исправны, профилактические работы проведены.



– Дополнительно были очищены семь километров каналов, укреплены более пяти километров защитных дамб, проведены дноуглубительные работы на 7,3 километра русел рек.



В регионе также функционирует система мониторинга – уровень воды замеряют на 50 гидропостах, – ознакомил вице-премьера с ситуацией аким ВКО Нурымбет Сактаганов.



В городе Алтае Канат Бозумбаев ознакомился с состоянием насосной станции по улице Бажова, которая предназначена для перекачивания воды из Вторушки в водоотводной канал с целью предотвращения подтоплений на нескольких улицах города. Станция обслуживается 13 специалистами и оснащена тремя насосами по 55 кВт суммарной мощностью 1 300 кубометров в час. На случай перебоев предусмотрена резервная генераторная.



Одной из ключевых точек маршрута заместителя премьер-министра стало село Малеевск, которое ежегодно попадает в зону возможного подтопления. Здесь реализован проект берего-

укрепительной дамбы на реке Бухтарме. Её протяжённость составляет 1,5 километра, ширина – пять метров, высота – почти метр. Для строительства был использован пустопородный скальный грунт. Дамба пролегает вдоль автомобильного моста, где река особенно бурная во время паводка.



В районе моста и выше по течению также завершены восстановительные работы – ещё 1,5 километра укреплений. Ежегодно в зоне риска в Малеевске находятся 350 домов и 860 жителей.

– Важно не просто строить, но и учитывать практики, показавшие эффективность в других регионах. Например, использование полипропиленовой плёнки как дополнительного слоя защиты дамб во время паводкового периода уже применяется в областях страны. Подобный подход можно рассмотреть и здесь, – порекомендовал Канат Бозумбаев.



За прошлый год в районе Алтай проведена масштабная работа – углублены и очищены пять километров русел рек Бухтармы и Маслянки, восстановлены дамбы в долине реки Берёзовки, расширено русло и поднят мост в Соловьёво, укреплены дамбы в Зубовске, Парыгино и Тургусуне.

– На территории района сейчас функционируют 18 дамб, десять каналов, 127 водопропускных сооружений и 71 арык общей протяжённостью 12 километров. За прошедший год отремонтированы восемь дамб и очищены семь километров речных русел. Благодаря проделанной работе паводковый период проходит спокойно, – сообщил аким области Нурымбет Сактаганов.

С гидропостов на постоянной основе поступают данные об уровне воды – это основа всей системы реагирования. От оперативности и точности работы специалистов зависит безопасность населённых пунктов.



– Сейчас уровень стабильный. Измерения мы проводим дважды в сутки, но если вода подходит к критической отметке, то начинаем проверять каждые два часа, – рассказали сотрудники поста.

Таким образом, район подошёл к паводкоопасному периоду во всеоружии. Область готова к третьей волне большой воды. Укреплены дамбы, проведены технические работы. В Алтае дежурит сводный отряд экстренного реагирования – 105 человек и 44 единицы техники. При необходимости они оперативно подключатся к ликвидации последствий.



Восточно-Казахстанская область является одним из самых паводкоопасных регионов страны. Именно здесь, как отметил Канат Бозумбаев, особенно важны учёт климатических рисков и упреждающий подход, а не реакция «по факту».



ДЕЛО ТЕХНИКИ



В связи с началом пожароопасного периода вице-премьер также обсудил с руководством области вопросы готовности региона к лесным и степным пожарам.



В ВКО уже зарегистрированы 11 возгораний в лесостепных зонах. На передовой работают 48 пожарных постов, однако остаётся проблема нехватки техники – дефицит составляет около 40%. Особенно остро вопрос стоит в районах.



– Самое главное – это техника, личный состав и система раннего обнаружения. Алгоритмы действий отработаны, но если не будет техники и систем раннего обнаружения – эффективность будет гораздо ниже, – подчеркнул Канат Бозумбаев.



Вице-премьер акцентировал внимание на важности создания и поддержания минеральных полос, предотвращающих распространение огня, а также на повсеместном внедрении систем раннего обнаружения очагов возгораний.



В борьбе с природными стихиями регион опирается как на проверенные временем инженерные решения, так и на новые технологии и мобилизацию ресурсов.

Дамир Омаров

Фото Махаббат Ахметжанова

