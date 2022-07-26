К каждому сорту особый подход

В Восточном Казахстане традиционно отметили международный День поля, посвятив его выращиванию озимых и яровых зерновых культур с использованием современных сортов.

Полевой семинар, прошедший на базе ТОО «ОХМК», объединил десятки сельхозпредприятий, представителей фирмпроизводителей и поставщиков семенного материала, средств защиты растений.

Лидеры АПК

Аграрии продемонстрировали гостям современные сорта пшеницы, выведенные совместно с учёными Краснодарского научно-исследовательского института имени П. П. Лукьяненко, а также познакомили с новинками сельскохозяйственной техники и оборудования.

Генеральный директор агрохолдинга «Астана-Бизнес» Фарид Абитаев отметил, что научный центр Краснодара – один из крупнейших в мире селекционных институтов, который на протяжении века выводит новые сорта зерновых, отличающиеся высокой урожайностью, и разрабатывает эффективные системы земледелия.

ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» является элитным семеноводческим хозяйством, которое придаёт науке первостепенное значение. Здесь внедряются современные технологии сельскохозяйственного производства, ведётся размножение всей зерновой линейки яровых и озимых культур, разработанных в Краснодарском НИИ. Несколько лет назад ТОО «ОХМК» получило статус официального размножителя Краснодарского Центра зерна в Казахстане.

Кубанские аграрии, реализующие семена собственной селекции, обеспечивают полное научное сопровождение на протяжении всего цикла возделывания культур.

На сегодня ТОО «ОХМК» является лидером в стране по объёмам реализации семян – более 11 тысяч тонн в год. Кроме того, сельхозпредприятие сегодня заполняет на 12 процентов отечественный рынок масличных культур, а также занимает вторую строчку в казахстанском рейтинге по надоям на одну голову, пятую – по валовому надою.

Секрет успеха в сортовой политике

К производству допускаются только лучшие высокопроизводительные семена. Собственное мощное семеноводческое подразделение позволяет обеспечивать элитными семенами не только себя и большинство регионов Казахстана, но и страны СНГ.

– Процесс селекции в нашем хозяйстве не останавливается, – рассказывает Фарид Абитаев. – Наши гибриды успешно конкурируют с лучшими иностранными аналогами, особенно на тех территориях, где наблюдается недостаток влаги. При этом цены на наши гибриды вдвое ниже, чем на зарубежные. Ежегодно мы намерены выводить не менее двух сортов яровых и озимых культур.

Фарид Абитаев восемь лет назад одним из первых в Восточном Казахстане сделал ставку на возделывание сои, которая до этого не была столь востребована в регионе. Сегодня урожайность культуры, которая стала экспортным приоритетом, на полях опытного хозяйства достигает 38 ц/га, и это – без полива.

На демонстрационных посевах зерновых, бобовых и масличных культур учёные рассказали участникам семинара об инновациях, применяемых в современном земледелии, поделились научными знаниями и передовым опытом возделывания сельхозкультур.

Научный подход

Во время практической части Дня поля официальный дистрибьютор «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко», генеральный директор ООО «Агросоюз-Кубань» Руслан Чатаев провёл для гостей демонстрацию демопосевов новых сортов и поделился секретами их возделывания.

Главное, по его словам, – для получения хорошего урожая в период закладки зерна в землю необходимо внесение достаточного количества фосфорных удобрений – более 100 кг на тонну.

– В условиях Казахстана есть все предпосылки для получения стабильно высокой урожайности зерновых колосовых культур, – отмечает Руслан Чатаев. – Для этого достаточно соблюдать одно простое правило: на одну тонну зерна пшеницы требуется вносить не менее 30 килограммов азота в действующем веществе, 80 кг селитры и 11 килограммов фосфора.

Учёный также отметил, что все семена зерновых, «вышедшие из-под пера» кубанских селекционеров, любят ранние посевы.

– Запас влаги в почве весной должен быть не менее 45 миллиметров. На казахстанских полях этот показатель зачастую достигает 300 миллиметров, но многие вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией для посева, начинают эту влагу закрывать, а она под действием техники испаряется с удвоенной силой. Поэтому, как только сеялка может зайти на поле – приступайте к посеву, и вы всегда будете с урожаем, – уверяет аграрий.

В этом году на полях ОХМК засеяли новые интенсивные сорта пшеницы, выведенные совместно с краснодарскими учёными, – «дәм» и «керемет». Они, по словам Руслана Чатаева, полностью оправдали свои названия по всем основным показателям, их средняя урожайность – более 100 ц/га.

Техника для точного земледелия

В ходе семинара на открытой территории была развёрнута выставка современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Некоторые машины посетители смогли увидеть в деле – на поле.

Наибольший интерес у земледельцев вызвало новейшее навигационное оборудование для точного земледелия, гидравлические автопилоты, подруливающие устройства американского производства, которые позволяют экономить на семенах, топливе, а также снижают нагрузку на механизатора или оператора.

Дроны-опрыскиватели фирмы Trimble, к примеру, способны за десять минут произвести десикацию (химическую обработку) не менее 3,5 гектара. За смену «летающий агротехник» может обработать до 200 га посевов. Дрон может работать и днём и ночью благодаря наличию радаров и прожекторов. При этом один из его главных плюсов – минимальный контакт человека с химическими веществами.

Полезный опыт

Для аграриев, приехавших из России, Узбекистана и различных целинных регионов Казахстана, эта встреча стала очень полезной.

Исполнительный директор ТОО «Шалабай» Олжас Ибрагимов поделился своим впечатлением о Дне поля. По его словам, прошедший семинар позволил ему почерпнуть передовой опыт аграриев из ОХМК, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество с ведущими фирмами и специалистами в области сельского хозяйства.

– С ОХМК мы сотрудничаем не один год, – говорит генеральный директор ТОО «Камышенка» из Акмолинской области Дуйсенбай Ильдебаев. – Приобретаем здесь высокоурожайные семена, которые позволяют нашему хозяйству добиваться хороших показателей урожайности и качества зерна.

Аграрии получили ценную информацию о том, как использовать новые сорта и технологии на практике, обсудили вопросы сертификации семян сельскохозяйственных культур, защиты посевов от вредителей, применения минеральных удобрений и биостимуляторов роста.

Здесь же заинтересованным сторонам была предоставлена возможность подписать соглашения на научное и технологическое сопровождение при возделывании зерновых и кормовых культур, заключить договоры с поставщиками на приобретение сельскохозяйственной техники и семенного материала.

Бахыт Сарсембаева

Фото Даулета Бакытбекулы

Глубоковский район