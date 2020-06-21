К экзамену готовы

В Курчумском районе готовы к проведению Единого национального тестирования.

В завершившемся учебном году в районе 11 классов окончили 245 юношей и девушек. По информации руководителя районного отдела образования Бауыржана Елеубаева, 216 выпускников примут участие в ЕНТ. Их число пополнит еще один участник, изъявивший желание сдавать ЕНТ в Курчуме, – выпускник лицея «Жас улан» из Алматы.

Тестирование разделено на два этапа, поэтому пройдет 22 и 23 июня. Для детей подготовлены четыре аудитории. Есть еще одна, резервная. В аудиториях и коридорах, а также в помещении, где будет находиться комиссия, установлены видеокамеры. Благодаря этому родители смогут наблюдать за процессом дистанционно.

В этом году будут предприняты усиленные противоэпидемические меры безопасности для участников ЕНТ. На входе в здание оборудуют дезинфицирующий тоннель, будет производиться замер температуры, обработка рук. Участники ЕНТ наденут маски и перчатки, в них они должны находиться все время прохождения тестирования. Как и члены комиссии. Закуплено 500 комплектов масок и перчаток.

Проведена основательная подготовительная работа к этому важному мероприятию. Осталось пожелать детям успешного прохождения первого в их жизни серьезного испытания.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район