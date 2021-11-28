Ощутить атмосферу времени писателя, мыслителя, философа и публициста Фёдора Достоевского, узнать о его судьбе и творчестве смогли участники международной конференции, совершив виртуальную экскурсию в Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе.

«К Достоевскому: через время и пространство» – под таким названием состоялась международная онлайн-конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения классика мировой литературы. Участие в ней приняли представители Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Семея, Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Комитета науки МОН РК, Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, Новгородского государственного объединённого музея-заповедника «Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе», Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Российского университета дружбы народов, а также литераторы, краеведы, педагоги, журналисты, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела нашего региона и, конечно же, читатели Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Фёдор Михайлович Достоевский писал: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время». Без сомнения эта цитата применима и к нему самому. Участники конференции отметили, что наследие великого классика не только живёт и путешествует по миру, но и затрагивает многочисленные аспекты современной жизни.

– Образ гениальной творческой личности всегда обладает огромной притягательной силой как для современников, так и для потомков, – подчеркнула директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева. – Каким он был в жизни? Как связаны характер великого человека и его жизнь с его произведениями? Эти вопросы занимали и будут занимать самых разных людей: от простых неискушённых читателей до учёных.

Участники международной конференции затронули такие темы, как «Ф. М. Достоевский в творчестве М. О. Ауэзова», «Творчество Ф. М. Достоевского в мировом литературном процессе: идеи, образы, интерпретации», «Методология формирования в научном читальном зале полиязычной книжной выставки к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского», «Ф. М. Достоевский. Семипалатинский период».

Всем известно, что с казахстанским периодом писателя связывают трудные годы ссылки. Однако их он не считал потерянными. Именно в семипалатинских произведениях у него появляются новые образы, темы и идеи, которые получат развитие в зрелом творчестве.

Здесь же Фёдор Достоевский знакомится с учёным-исследователем Петром Семёновым-Тяньшанским, дипломатом Александром Врангелем, учёным и просветителем казахского народа Чоканом Валихановым. Впоследствии это знакомство переросло в тесную дружбу…

– Имя Фёдора Михайловича Достоевского стало сегодня культовым, – отметила Бибигуль Шагиева. – Его творчество давно и прочно завоевало огромную аудиторию читателей во всём мире, и сегодня он остаётся одним из самых читаемых авторов.

Завершением мероприятия стала видеоэкскурсия в Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе «Своё гнездо Достоевского», во время которой участникам рассказали о жизни писателя и его супруги Анны Сниткиной в Старой Руссе, о написанных здесь произведениях.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина