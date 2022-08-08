К чему приводит излишняя самоуверенность?

Сотрудники спасательных служб рассказали о результатах работы в летний период на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По данным ДЧС ВКО за последние два месяца на водоёмах области утонули девять человек, шесть из них – в купальный период. В аналогичный период 2021 года был зарегистрирован 31 утонувший, из них 11 детей, в купальный период – 26 человек, из них семь детей. Большинству погибших от 19 до 45 лет. Спасены были восемь взрослых и один ребёнок.

Чаще всего трагедия случается по вине самого человека. Мешает излишняя самоуверенность, переоценка собственных сил и возможностей, пренебрежение правилами поведения на воде: купание в запрещённых местах, нередко в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент в Восточно-Казахстанской области действует шесть коммунальных пляжей, 57 баз отдыха, расположенных на первой береговой линии, и 10 действующих детских лагерей. На всей территории для купания было обследовано дно, проведена очистка, обучены дружинники. Дополнительно ДЧС ВКО заключили меморандумы о сотрудничестве по обеспечению безопасности населения с владельцами баз отдыха.

На городских пляжах выставлены посты. В необорудованных местах для купания ежедневно, с 11:00 до 19:00, проводятся рейды совместно с местными исполнительными органами, полицией и волонтёрами.

В этом году сотрудники ДЧС ВКО использовали и нестандартный метод привлечения внимания населения. Например, в конце июня в Усть-Каменогорске прошла акция «Безопасный пляж» на котлованах в районе комбината нерудных материалов. «Водяной» утаскивал в воду тех, кто распивал алкоголь на пляже. Совместно с Красным Полумесяцем Казахстана спасатели учили отдыхающих правильно оказывать первую помощь утопающему.

За весь период было выявлено 753 административных нарушения по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования», привлечён к ответственности 221 человек. По статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» привлечён 531 человек. По статье 412 «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах» – один человек.

– С начала купального сезона охрана общественного порядка на водоёмах осуществляется сотрудниками полиции в усиленном варианте несения службы. В Усть-Каменогорске даже предусмотрено конное патрулирование. Хотелось бы отметить, что в круглосуточном режиме на автодорогах республиканского значения находятся сотрудники патрульной полиции. Их машины полностью оборудованы всеми спасательными средствами. Были случаи, когда приходилось мгновенно реагировать и оказывать помощь пострадавшим, – комментирует заместитель начальника управления местной полицейской службы полковник полиции Андрей Ларионов.

Недавно спасатели ДЧС ВКО совместно с Инспекцией транспортного контроля по ВКО проверяли соблюдение мер безопасности на маломерных судах. По результатам рейда к административной ответственности были привлечены шесть нарушителей на водных мотоциклах. С начала летнего периода составлено 29 протоколов по статье 582 части 2 КоАП РК «Об административных правонарушениях».

– Мы пытаемся бороться не только с нерадивыми купальщиками, но и людьми, пользующимися техникой, водными мотоциклами, катерами. Управлять скутерами отдыхающим вообще категорически запрещено. Человек сначала обязан пройти специальное обучение, получить сертификат о разрешении на вождение. Ни в коем случае не стоит брать маленьких детей и кататься с ними на гидроциклах. Родители, которые этим занимаются, – задумайтесь, вы подвергаете жизнь своего ребёнка огромной опасности, – отметила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Спасатели напомнили и про нахождение детей в несанкционированных местах для купания. В Усть-Каменогорске расположены восемь пляжей, за которыми круглосуточно ведётся надзор сотрудниками полиции. Там нет ни спасателей, ни медиков. Дно не обследовано, глубина воды неизвестна. Отпускать купаться детей можно на территории парка «Самал» и «Голубые озёра».

Сотрудники спасательных служб уделяют большое внимание не только купанию, но и нахождению несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей. К ответственности в данном случае привлекаются родители.

Сотрудники ДЧС ВКО в очередной раз призвали соблюдать правила поведения на воде: аккуратно кататься на лодках, катерах, катамаранах, скутерах, не выходить в плавание на неисправном и необорудованном плавсредстве, для любых водных прогулок обязательно надевать спасательные жилеты. Запрещается нырять с лодок, катамаранов, катеров, кататься на плавсредствах детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать сверх установленной нормы, садиться на борт лодки, катера, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую.

Алина Горбунова

Фото Марины Сорокиной