К 175-летию Абая

Мудрецом или мыслителем можно назвать тех, кто своим умением, размышлениями и опытностью дошел до осознания высших духовных сил и обязательно соединяет в себе любовь и правду.
Без подобных людей мир превратился бы в хаос. На пути установления истинного и ложного, определения причинности явлений, на пути мучительного искания благ для всего человечества мыслители забывают не только радости, но и все удобства жизни.
Самые лучшие человеческие творения создаются их умом. Их дела земные, но лишь на ниве их творчества утверждаются понятия о загробной жизни. И если богословие и оккультные науки рождают слепую веру, то разум мыслителей сеет веру истинную, сознательную.
#РА_Абай175
Слово 38
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