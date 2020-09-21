К 175-летию Абая

Мудрецом или мыслителем можно назвать тех, кто своим умением, размышлениями и опытностью дошел до осознания высших духовных сил и обязательно со­ единяет в себе любовь и правду.

Без подобных людей мир превратился бы в хаос. На пути установления ис­тинного и ложного, определения причинности явлений, на пути мучительного искания благ для всего челове­чества мыслители забывают не только радости, но и все удобства жизни.

Самые лучшие человеческие тво­рения создаются их умом. Их дела земные, но лишь на ниве их творчества утверждаются понятия о загробной жизни. И если богословие и оккультные науки рожда­ют слепую веру, то разум мыслителей сеет веру истин­ную, сознательную.

#РА_Абай175

Слово 38

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