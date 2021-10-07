Извините, ваш рейс переносится…

С 1 октября аэропорт Усть-Каменогорска возобновил свою работу после реконструкции взлётно-посадочной полосы, а уже 4 октября пассажирам, купившим билеты на рейсы одной из авиакомпаний, пришли сообщения о том, что их рейсы переносятся в Семей. Причину случившегося пояснили на брифинге.

Казахстанская авиакомпания Air Astana временно прекратила все полеты в Усть-Каменогорск из Алматы и Нур-Султана. В компании прокомментировали, что решение было принято из-за извещения аэропорта Усть-Каменогорска «об отмене инструментальных заходов на посадку, необходимых для соблюдения безопасности полётов в условиях ухудшения погодных условий». В социальных сетях пошли слухи, что всё это из-за некачественного ремонта. Однако с реконструкцией всё в порядке. Как сообщил заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов, работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы проведены согласно требованиям Норм годности к эксплуатации аэродромов гражданской авиации Республики Казахстан и стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В сентябре Авиационная администрация Казахстана по итогам сертификационного обследования аэродрома выдала соответствующий документ, разрешающий использование новой взлётно-посадочной полосы.

По словам президента АО «Аэропорт Усть-Каменогорска» Николая Короленко, к воздушной гавани замечаний по техническому состоянию нет. Причина отмены рейсов в том, что после реконструкции схемы курсов посадки были скорректированы. Чтобы авиакомпании смогли руководствоваться новыми данными, их должны добавить в Сборник аэронавигационной информации. Но такие данные вносятся только раз в квартал, и следующий сборник будет действовать с 2 декабря.

– Филиал «Казаэронавигации» разработал новые схемы на посадку с учётом проделанной реконструкции. Мы направили эти данные в Сборник аэронавигационной информации в сентябре. Но согласно требованиям, вся эта информация подаётся за 112 календарных дней. Если следовать этим правилам, мы должны были подать данные в мае, когда только началась реконструкция. Мы не могли предоставить информацию незавершённого объекта, поскольку тогда она могла бы быть не точной, – говорит Николай Короленко.

Президент аэропорта отметил, что всем авиакомпаниям были предоставлены официальные извещения с новыми схемами на посадку, но принимать их за основу или ждать появления информации в аэронавигационном сборнике компании решают самостоятельно. В данном случае авиакомпания Air Astana приостановила рейсы до вступления в действие нового Сборника.

– По сроку реконструкция взлётно-посадочной полосы должна была завершиться в декабре, но работы были выполнены раньше. Если бы мы подали данные сейчас, то в декабре, как и планировалось по графику, их бы уже внесли. На сегодняшний день все навигационные средства на аэродроме исправно работают. Никакой опасности по выполнению полётов нет. Две авиакомпании приняли новые схемы заходов на посадку, – отметил Николай Короленко.

Другой вопрос, зачем же авиакомпания начала продавать билеты с 1 октября, не планируя выполнять полёты, придерживаясь своей политики.

– Коммерческие структуры, начиная продажу авиабилетов, заранее должны были согласовать с лётным составом выполнение полётов в аэропорт Усть-Каменогорска. Право продажи билетов ложится на авиакомпании, но не на аэропорт. Почему они не предупреждали пассажиров, это уже политика компании, – подчеркнул глава воздушной гавани.

Сейчас же сформировано новое расписание полётов. С 8 октября авиакомпании Scat и QazaqAir увеличат рейсы по направлениям Алматы и Нур-Султан с двух до четырёх в день. Air Astana вернётся в Усть-Каменогорск с 2 декабря.

Дарья Антон

Фото из открытых источников