Изучение языков – путь к успеху

Развитие языковой политики, её реализация на всех уровнях является одной из приоритетных задач в стране, ведь свободно владеющие несколькими языками будут конкурентоспособными личностями как внутри государства, так и за рубежом.

В Восточном Казахстане под единым шаныраком в мире и согласии проживают более 100 национальностей и этносов. Для сохранения их культуры и родного языка созданы все условия. Ежегодно в регионе проводится традиционный месячник «Парад языков», который призван способствовать сохранению языка и культуры этносов, проживающих на территории области, а также позволяет развить изучение государственного языка.

В этом году «Парад языков» был приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Подробно об этом рассказала руководитель Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области Роза Толемысова в ходе онлайн-пресс-конференции. По её словам, в ходе месячника в регионе организовали более 200 мероприятий, в том числе 70 – в офлайн-формате, 131 онлайн-мероприятие. Среди них акция «Сәтті жарнама», в рамках которой отдел развития языков и лингвистический центр оказывали услуги бесплатного перевода рекламных текстов.

– Мы провели мониторинг, чтобы помочь предпринимателям с корректным написанием рекламных текстов и визуальной информации. В результате охвачен 231 объект, оказана методическая помощь предпринимателям, – отметила Роза Толемысова.

Примечательно, что в «Параде языков» приняли участие представители более 20 национальностей. Заместитель руководителя областного Дома дружбы Равиль Юнусов рассказал, что в рамках месячника прошло два урока по изучению государственного языка по современной методике, этноквиз, затронувший вопросы по языкам и культуре этносов, проживающих на территории Восточного Казахстана, челлендж на знание казахского языка среди жителей области, ежегодный квест по русскому языку и диктант.

По его словам, во всех 13 домах дружбы действуют языковые курсы, которые помогают изучать языки этносов простым, адаптивным способом, понятным каждому человеку. Занятия проводятся в выходные дни абсолютно бесплатно и вне зависимости от возраста.

– Изучение языков – одна из тенденций современного Казахстана. Если наша молодёжь будет знать два или три языка, это сделает её конкурентоспособной на международной арене. Поэтому дома дружбы области активно работают в этом направлении, – отметил Равиль Юнусов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников