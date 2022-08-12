Изучаем турецкий

Хочу, чтобы мой сын кроме государственного языка хорошо бы знал турецкий язык. К сожалению, не могу оплачивать дополнительные занятия. Подскажите, есть у нас бесплатные курсы по овладению другими языками?

Асель Катранова, Усть—Каменогорск

Действительно, в Усть-Каменогорске существуют бесплатные языковые курсы, которые можно посетить, придя в Школу возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана.

Как рассказала директор школы Гульжазира Габдуллина, сейчас отмечается заметный рост интереса учащихся к овладению казахским, турецким и другими языками.

Поэтому с сентября здесь планируют проводить занятия для школьников, где они смогут изучать не только государственный, русский и английский языки, но также армянский, азербайджанский, корейский, немецкий, чеченский, татарский, белорусский и турецкий. При этом государственный, русский, немецкий, корейский и английский учащиеся могут освоить до уровня B1, B2, а все остальные языки – до базового уровня владения языком, то есть А1, А2.

Добавим, что Школа возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана располагается в здании Дома дружбы – центра общественного согласия (бывшее здание ДКМ в Усть-Каменогорске). В настоящее время в школе могут получать знания дети школьного возраста – учащиеся с первого по одиннадцатый класс.

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по телефону 87715387672 (Гульжазира Калдыхановна Габдуллина). Также можно воспользоваться материалами, размещёнными на странице Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана в Instagram – @tildermektebi.