Изучаем культуру, сохраняем традиции

в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана в регионе пройдёт юбилейный фестиваль немецкой культуры

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия прошёл семинар для молодёжи. В ходе встречи представители немецкого этнокультурного объединения обсудили ряд актуальных тем.

Активист клуба немецкой молодёжи Антон Ивлев подробно остановился на взаимодействии этнокультурных объединений с государственными органами в работе по обеспечению согласия и стабильности в обществе.

Для новых членов клуба была представлена структура Союза немецкой молодёжи Казахстана. Молодёжный координатор Алина Лель поделилась информацией, что собой представляет союз, каковы его основные цели и задачи. Кроме того, было сказано о возможностях клубов немецкой молодёжи.

Одной из главных тем для обсуждения на семинаре стало проведение юбилейного фестиваля немецкой культуры в честь 30-летия АНК.

– Важно привлекать молодых людей к организации значимых мероприятий. В данном случае – это юбилейный фестиваль. Таким образом, ребята погружаются в жизнь объединения, что способствует глубокому изучению культуры и традиций немецкого этноса, – подчеркнул председатель Восточно-Казахстанского немецкого культурного центра «Видергебурт» Евгений Шумахер.

Также прошли дебаты на тему «Этническая миграция молодёжи: за и против». В заключение участники получили ответы на интересующие их вопросы.

Гульжан Естаева