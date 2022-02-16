Изобретения, которые сделают жизнь комфортнее

Талантливый изобретатель, преподаватель сложных технических дисциплин, автор учебников и настоящий мечтатель, способный претворять в жизнь свои невероятные задумки, – таким мы увидели Михаила Дудкина.

Напомним, в Казахстане состоялся ежегодный конкурс среди преподавателей высших учебных заведений. В прошлом номере мы уже рассказывали о том, что в этот список попали пять преподавателей Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. В их числе доктор технических наук, профессор школы инженерии Михаил Дудкин.

Михаил Васильевич – уникальный, яркий и многосторонний человек. Он успешно совмещает качества учёного, профессионального преподавателя, талантливого инженера, титулованного изобретателя. Почти 40 лет Михаил Васильевич обучает студентов в техническом вузе.

– Преподавательский путь мне не был чужд, ведь я из семьи учителей, моя сестра – дважды доктор наук. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и сразу начал работу на родине, в Восточно-Казахстанском техническом университете. Преподаю студентам предметы, связанные с машиностроением и строительно-дорожными машинами, – рассказывает преподаватель.

На его счету немало научных работ, а благодаря некоторым жизнь в городе стала значительно комфортнее. Так, проект «Механизированный комплекс для очистки дорог и тротуаров в зимнее время» под руководством профессора решает вопросы, связанные с эффективными и экологичными способами удаления льда с дорог и тротуаров.

В 2020 году Михаил Дудкин стал заслуженным изобретателем Казахстана.

– Все проекты, которые были разработаны под моим руководством, связаны с переработкой строительных материалов, в том числе грохоты, измельчители, дробилки. В числе изобретений и машины, которые помогают в сфере коммунального хозяйства – снегоочистители, льдоскалывающие машины. По данным разработкам и было присвоено звание заслуженного изобретателя. Сейчас разработки взяли на вооружение в Российской Федерации, там выпускают наши модели строительно-дорожных машин, – отмечает Михаил Васильевич.

К тому же профессор является автором учебников «Машины и оборудование строительного производства», «Основы конструирования и творчества при создании машин и оборудования», по которым обучаются студенты. При этом в его арсенале множество наград. За большой вклад в развитие высшего образования страны, новаторские идеи и плодотворный труд в подготовке специалистов нового поколения Михаил Дудкин награждён золотой и серебряной медалями имени Ахмета Байтурсынова, за внедрение инновационных методов преподавания – нагрудным знаком МОН РК «Ыбрай Алтынсарин». Помимо этого, Михаил Васильевич является действительным иностранным членом Российской инженерной академии. К слову, в Казахстане лишь пять человек имеют подобное звание.

Примечательно, что и звания «Лучший преподаватель вуза» профессор удостоен трижды. Безусловно, такой послужной список свидетельствует о большой любви и преданности своему делу.

– Считаю, что нужно не только любить дело, которым ты занимаешься, но и стараться улучшить его для других людей, увлечь этим остальных, ведь в одиночку учёный ничего из себя не может представить, должны быть единомышленники – твои ученики. Если они в какой-то мере могут превзойти учителя, это очень радует. Значит не зря всё, что ты делаешь, – поделился Михаил Дудкин.

Дарья Антон

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева