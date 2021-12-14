Излишки – на депозит

Часть пенсионных накоплений, превышающую порог достаточности, начнут принимать в «Отбасы банк» раньше срока.

Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. Вместе с тем для тех, кто не успел использовать свои сверхнормативные накопления, по поручению Президента РК были продлены сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

По официальной информации АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», открыть спецсчёт и пополнить его единовременными пенсионными выплатами из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий можно будет уже с 16 декабря 2021 года на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz. Услуга будет доступна и в праздничные, и в выходные дни.

Для информационной безопасности сделать это можно будет только с казахстанских IP-адресов и только с планшетных или стационарных компьютеров. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование пенсионных средств.

– Законодательством предусмотрено, что для получения единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий вкладчики обращаются к уполномоченным операторам, определённым Правительством РК, с заполнением электронных заявлений на интернет-ресурсе уполномоченного оператора. В своём заявлении вкладчик указывает цели использования единовременных пенсионных выплат и доступную сумму, направляемую на целевое использование. Уполномоченный оператор рассматривает и принимает решение об одобрении заявлений вкладчиков, взаимодействует с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченного оператора, осуществляет мониторинг за целевым использованием единовременных пенсионных выплат, – пояснили в ВКО филиале ЕНПФ.

Напомним, взаимодействие между ЕНПФ и уполномоченными операторами осуществляется на основе соответствующих соглашений о взаимодействии. В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «AltynBank», АО «Банк ЦентрКредит».

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников