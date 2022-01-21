Избежать снежной ловушки

В Восточном Казахстане проводят профилактический спуск лавин.

На автодороге Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное на 30-37 километрах осуществлены взрывные работы, в результате которых спущено 1400 куб. м снега. Провели их специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО в связи с лавиноопасной обстановкой.

Отмечается, что лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, а также если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время снегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное тепло оплавляет кристаллы снега и делает его непрочным. Зафиксировано множество случаев, когда снежные массы срывались со склонов неожиданно при ясной, солнечной погоде. Это связано с наличием в снежной толще глубинной изморози или других ослабленных горизонтов. Лавины кристаллизованного снега особенно коварны своей внезапностью.

– Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту автодороги, по которой ежедневно проезжает большое количество автотехники, – сообщил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Снега на лавиносборах за эти дни накопилось довольно много. Пока в области лавинная опасность сохраняется. В ближайшие дни продолжим профилактические работы на опасных склонах.

Спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита» рекомендуют любителям экстремальных видов спорта воздержаться от похода в горы, населению быть предельно осторожными на лавиноопасных участках в регионе.

Напомним, 16 января в Катон-Карагайском районе из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха самопроизвольно сошла лавина. Жертв и пострадавших нет.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДЧС ВКО