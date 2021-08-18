Из забоя – к высоте

Судьба Владимира Безбожного из Жарминского района неразрывно связана с добычей и переработкой полезных ископаемых.

61-летний житель посёлка Ауэзов вырос при золоторудном месторождении Бакырчик, что и предопределило его дальнейшую трудовую судьбу. Начав рядовым рабочим на горнодобывающем предприятии, Владимир Безбожный в совершенстве освоил все смежные профессии. Начинал проходчиком, затем выучился на горного мастера. Работал на Бакырчике, пока здесь велась подземная добыча руды. В 90-е годы, когда деятельность рудника была остановлена, в поисках работы ему пришлось покинуть родные края.

– Хоть я и не любитель прыгать с места на место, но мне довелось поездить по белому свету, – рассказывает Владимир Михайлович. – Работал в Хабаровском крае, Забайкалье, на казахстанских рудниках: Жезкент, Риддер, Малеевка. Трудился на проходке, автокране, погрузчике. Обрадовался, когда с приходом компании Polymetal на Бакырчике возобновилось производство. В 2016 году устроился сюда машинистом автовышки и автогидроподъёмника. Работаю здесь уже шестой год, меня всё устраивает. Надёжная компания, хорошие люди в моём окружении, достойные условия труда – что ещё надо?

Владимир Безбожный обеспечивает проведение высотных работ. Автогидроподъёмник – специализированная машина, позволяющая поднимать и перемещать рабочих с инструментами и материалами на высоту до 30 метров. Допустим, сломался в карьере экскаватор – надо поднять ремонтную бригаду на высоту пятиэтажного дома.

Управлять подъёмником с люлькой, в которой работают два-три человека – задача не из лёгких. Машинист АГП отвечает за жизнь рабочих. Ему необходимо учитывать разные факторы: уметь выбирать подходящие площадки, контролировать устойчивость машины и надёжность опор, следить за скоростью ветра. Владимир Безбожный справляется со своими обязанностями на пять с плюсом.

– Наш Владимир Михайлович – воплощение надёжности, – отзывается о своём сотруднике начальник автотранспортного цеха Сергей Блошкин. – Он из числа людей, на которых всегда можно положиться. Безукоризненно соблюдает технику безопасности, умеет оказывать первую медицинскую помощь. Если того требуют обстоятельства, будет находиться на рабочем месте до победного конца, не считаясь со временем.

Коллеги высоко ценят богатый опыт, профессиональные и личностные качества Владимира Безбожного.

У него прекрасная семья, которая не понаслышке знает, каково это – ждать близкого человека с работы в опасных условиях. Двое его взрослых детей работают также на Бакырчикском горнодобывающем предприятии. Дочь Наталья – специалист отдела автоматизированной системы управления технологическим процессом, сын Евгений – инженер по специализированным системам диспетчеризации.

– Взвешенная политика компании в части отношения к своим ресурсам – это горное оборудование, вспомогательная техника, трудовые ресурсы – позволяет нам с уверенностью говорить, что мы достаточно надёжно стоим на ногах. Конечно, в нашей работе всегда помогает профессиональный совет отца и его крепкое плечо, – говорят дети Владимира Безбожного.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено Бакырчикским ГП

Жарминский район