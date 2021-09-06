Из сеянцев вырастет лес

Территорию Курчумского района часто справедливо сравнивают с «материком в миниатюре». Дело в том, что она вмещает все природные зоны: степи, полупустыни, горы, леса.

По информации КГУ «Курчумское лесное хозяйство», в одноимённой части района вся территория, покрытая сплошным лесом, занимает порядка 60 тысяч гектаров. Есть места, где деревья растут колками-островками, а также безлесые участки. Представлены разнообразные их породы. Хвойные – это лиственница, сосна обычная, ель сибирская, пихта. В верховьях реки Курчум растёт могучий кедр. Лиственные породы – берёза, тополь, осина, боярышник, черёмуха и др. Как же удаётся служителям леса защищать и восстанавливать зелёный наряд земли?

В КГУ «Курчумское лесное хозяйство» рассказали, что весной этого года семенами лиственницы сибирской и сосны обыкновенной было засеяно 1,3 гектара, что почти в четыре раза (!) превышает былые объёмы. Сеянцы были размещены в питомниках двух лесничеств – Пугачёвского (один гектар) и Чердоякского (0,3 гектара). Для того чтобы справиться с серьёзной задачей, пришлось организовать временный питомник.

Весь летний сезон вёлся уход за сеянцами. Их поливали, пропалывали, обрабатывали препаратами против болезней. По словам работников леса, работа шла очень напряжённая, ведь появившиеся крохотные ростки – будущие красавцы лесов – были слабы и нуждались в защите. К сожалению, болезней избежать не удалось, но в целом результаты должны быть неплохие. Планируется инвентаризация посадок. Для работы на питомниках были наняты местные жители. Кроме всего, минувшей весной на 50 гектарах высажены саженцы хвойных деревьев – лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, ели сибирской.

В следующий сезон служителям леса вновь необходимо будет высевать семена различных пород деревьев, для чего требуется создать запас семян. Их каждый год собирают в лесах работники предприятия. Нынче собрать хвойные будет труднее: первые лесные обходы показали, что урожай хвойных шишек выдался небогатым.

– По имеющейся информации, неурожай семян этих пород деревьев выдался не только у нас, но и в соседних районах, – говорит главный инженер по лесовосстановлению Кайрат Сагиев. – В связи с создавшейся ситуацией, возможно, мы вынуждены будем перейти на семена берёзы. В любом случае, без семенного запаса не останемся. По весне вновь вспашем землю и произведём сев. Скоро приступим к осенней вспашке земли, проложим борозды. Кроме хвойных и берёзы культивируем ещё и казахстанский тополь. Минувшей весной уже было высажено черенковым методом 0,5 гектара этой породы дерева.

В питомнике, что находится на территории лесохозяйственного предприятия, идёт уход за хвойными сеянцами. Работницы проводят прополку, другие необходимые операции. Одновременно осуществляется полив зелёных сеянцев. В общем, делается всё, чтобы будущий зелёный наряд земли состоялся.

Есть в Курчумском районе и редкий обитатель пустынь и степей – саксаул. Его охрана осуществляется лесниками предприятия. Но об этом «страже» степи близ озера Зайсан стоит рассказать отдельно, в следующих номерах нашей газеты.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район