Из рук в руки

В Семее стартовал краткосрочный социальный проект «Рука помощи». ОФ «Центр семьи» в партнёрстве в КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» в течение ближайших двух месяцев будет оказывать гуманитарную помощь социально уязвимым слоям населения.

Как сообщила президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева, сейчас формируются списки тех, кому общественная организация будет оказывать гуманитарную помощь. К формированию списка подключились специалисты отделов ЖКХ, образования, здравоохранения и социальной защиты населения города. Помощь будет оказываться малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью и многим другим.

– За период реализации проекта мы намерены собрать продуктовые наборы для ста человек. На эти цели заложена сумма в 1 млн тенге. Кроме того, на 600 тыс. тенге будут приобретены лекарственные средства. Мы подключили врачей поликлиники №1 и СВА «Победа», они сформируют список больных, которые не могут получить необходимые им лекарственные препараты в рамках ОСМС, – пояснила Жанна Жибраева.

Отметим, что в рамках проекта «Рука помощи» предусмотрена сумма в 990 тыс. тенге на проведение мелкого ремонта для нескольких человек. Например, общественники намерены помочь с восстановлением дома после пожара пенсионеру Николаю Федоренко.

В апреле, когда начнется период высадки рассады в теплицы и парники, ОФ «Центр семьи» предоставит своим подопечным удобрения, рассаду овощных культур и семена картофеля. Уже достигнута договоренность с крестьянским хозяйством «Муздыбай-1» о приобретении семенного картофеля, а вот рассаду овощей общественный фонд намерен приобрести у своих социальных партнеров – в областном детском биологическом центре. На эти цели в проекте предусмотрено 390 тыс. тенге.

Общий бюджет проекта «Рука помощи» составил 3,5 млн тенге.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей