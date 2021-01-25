Из поколения в поколение

Какая же она – настоящая келин, как стать лучшей невесткой и перенять традиции и хозяйственные секреты от старших, чтобы в доме всегда царили порядок, счастье и любовь?

Казахстан признан страной, в которой по сей день люди чтят и придерживаются традиций своих предков. Поэтому с детства девочку воспитывают по всем канонам, учат уважать старших, объясняют, что она будущая жена, невестка и мать. Фундаментом сохранения самобытности и народных традиций служат семейные ценности.

Сегодня домашние обязанности невестки остаются неизменными, как и много лет назад. И кто, как не представители старшего поколения, может рассказать и помочь девушкам в изучении национальных традиций, обычаев, устоев, на которых базируется благополучие семьи. Именно с этой целью в Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО состоялся мастер-класс для будущих келинок.

– Мы решили наглядно продемонстрировать преемственность поколений, – рассказала руководитель пресс-службы Дома дружбы – центра общественного согласия Айзада Бибулова. – Для этого и был инициирован мастер-класс, в рамках которого опытные наставницы обучали будущих невесток всему тому, что умеют сами. Ведь традиции складывались веками. А семейные обычаи способны сплотить и сблизить семью, сделать каждого счастливее.

На мероприятии женщины, имеющие большие, дружные и крепкие семьи, делились своими секретами и мастерством. Они поведали девушкам об особенностях встречи гостей, сервировки стола, правильной подачи блюд, в частности о том, как нужно подавать чай. Ведь с ним у казахов особые отношения. Ни одно застолье, торжество или приём пищи не обходятся без этого напитка. По объёму налитого чая и тому, кто и как именно его подаёт, определяется степень уважения к гостю, поэтому чайная церемония играет важную роль в семейной жизни.

Ещё одна премудрость, которую поведали невесткам, как ловко управляться с платком: как надевать, а также красиво сочетать его с различными нарядами.

Кроме того, умелые мастерицы рассказали о технике лоскутного шитья «Құрақ корпе». Это пошив тёплых красивых одеял, которые согреют и придадут уют домашнему интерьеру. Владение этим искусством позволит радовать домочадцев эксклюзивными изделиями в национальном стиле.

– У меня достаточно большой опыт семейной жизни. Я много лет счастлива в браке и сегодня была рада дать советы девушкам, научить их чему-то новому, – поделилась руководитель вокального ансамбля «Акниет» Гульшат Смагулова. – Думаю, что традиции, доставшиеся нам от предков, должны передаваться из поколения в поколение.

Стоит отметить, что мастер-классы такого формата проходят регулярно и пользуются популярностью не только среди потенциальных невесток или замужних женщин, но и среди тех, кому интересно постичь тонкости культуры казахского народа.

Дарья Антон

Фото пресс-службы Дома дружбы ВКО