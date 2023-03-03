Из печи – на прилавок

До двух тысяч булок свежего хлеба и широкий ассортимент других хлебобулочных изделий ежедневно производит пекарня в районе Самар.

Хлеб всегда был одним из самых популярных и востребованных продуктов. И хотя сейчас в каждом селе и городе действует множество пекарен, хлебному производству это не мешает развиваться, потому что спрос на продукцию очень высок. Но хлеб должен быть не только вкусным и свежим, а ещё и полезным.

Собственная пекарня

По информации представителей акимата района Самар, в районном центре на сегодняшний день функционируют две пекарни по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Самарчане уже давно определяют по вкусовым качествам, товарному виду свежий, душистый хлеб, выпускаемый в пекарне Асем Абилмажиновой.

– Если театр начинается с вешалки, то пекарня – с аромата хлеба, который ни с чем не сравнится, – рассуждает бизнесвумен. – Многие из нас, когда чувствуют его, наверняка вспоминают детство, румяный свежеиспечённый каравай, пышные шанежки с творогом, пироги с картошкой, капустой, а также булочки, щедро посыпанные сахаром. Поэтому мне так по душе дело, которым я занимаюсь.

Эта пекарня начала работу с 2015 года. В мае прошлого года Асем Абилмажинова выкупила другое здание, провела капитальный ремонт и с октября запустила его в эксплуатацию. Пришлось вложить немалые средства, в том числе и кредитные. Это была её мечта – иметь собственную пекарню.

Она оснащена современным оборудованием, имеются отдельно хлебный и кондитерский цеха. Ассортимент выпускаемой продукции также широк. Хлеб пекут из муки первого, второго сортов, из ржаной муки. Ароматные булочки и пироги с различными начинками также являются визитной карточкой предприятия.

По словам Асем Абилмажиновой, торговые точки района массово «наводнила» привозная выпечка, но жители района больше доверяют своим товаропроизводителям и с удовольствием покупают хлеб только у местных пекарей.

Держат марку

Профессионализм работников для Асем Абилмажиновой очень важен. Здесь трудятся 14 человек. У них полный социальный пакет, своевременно выплачивается зарплата, в качестве поощрения выдаются премии.

Цех работает круглосуточно. Село спит, а пекари уже на ногах. «Колдуют» над тестом безостановочно, в две смены. Основную часть хлеба выпекают ночью. С утра теплый свежеиспечённый хлеб попадает на прилавки магазинов района Самар. Пекарям же отдыхать некогда, они замешивают новую партию теста – и так каждый день.

И не устают повторять, что к хлебу надо относиться с душой с самого замеса. В их деле результат виден сразу. Если пекарь выполнял работу в позитивном настроении, то и выпечка будет радовать золотистой подрумяненной корочкой. Особенности этой профессии связаны с определённой спецификой в деле, необходимо обладать терпением. Не каждый сможет рано подниматься на работу и целый день стоять у жарких печей.

Сделано с любовью

Интересно было побывать в этой пекарне и понаблюдать за производственными процессами. Цеха наполнены ароматом свежеиспечённого хлеба и булочек. Как говорят пекари, хлеб любит тёплые руки, его чувствовать надо.

– Главное – выпекать продукцию с любовью и только с хорошим настроением, – делится секретами Асем Абилмажинова. – Тогда всё будет получаться как надо. У каждого хлебопёка свои кулинарные хитрости. Кто-то всё на глаз делает, по привычке, другие строго по рецептуре.

Как утверждают технологи пекарни, современный рынок хлебобулочных изделий предъявляет высокие требования к производителю. Чтобы успешно функционировать на рынке, необходимо формировать широкий ассортимент продукции и учитывать вкусы потребителей. А они настолько разнообразны, что предприниматель легко может найти свою нишу в хлебопекарном деле.

– В настоящее время в сутки производим полторы тысячи буханок свежего хлеба, в летнее время – до двух тысяч, – рассказывает предприниматель. – Свежей продукцией обеспечиваем пока только население села Самарское. В планах – расширить реализацию по сельским округам и отдалённым населённым пунктам. Для этого нам предстоит приобрести ещё один автомобиль для перевозки готовой выпечки. Хотим взять заём в банке, готовим документы на кредитование.

Ерик Абитов

Район Самар