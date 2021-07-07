Из Нур-Султана – в Жидебай

Завершилась конная экспедиция «Путь к Абаю», посвящённая 30-летнему юбилею Независимости Республики Казахстан по маршруту Нур-Султан – Жидебай.

Конная экспедиция, направленная на популяризацию культуры верховой езды и привитие молодёжи интереса к истории, сакральным местам, была организована общественным объединением «Национальная федерация конного туризма».

Путешествие всадников длилось 20 дней. В числе участников – историки, медицинские работники, представители средств массовой информации, поэты из пяти регионов Казахстана. Верхом на лошадях они миновали больше 1000 километров по перспективным туристическим маршрутам Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и окрестностей Нур-Султана.

Как писали на своих страницах в социальных сетях участники экспедиции, их путь скрасили невообразимые пейзажи, красивые закаты и восходы, приятные встречи, знакомства и многое другое.

– В походе мы спали всего по пять часов. Вставали уже в семь утра. Обязательно пили чай. Поили лошадей, седлали их, укрепляли коржыны, набирали бутылки с водой и сразу в путь, – поделился со своими подписчиками один из путешественников, спортсмен Айдар Махметов.

Экспедиция проехала более пятнадцати населённых пунктов четырёх регионов. Посетили также мавзолей Олжабай батыра, Едиге би, Машхур Жусупа Копеева, Бухар жырау, место Кояндинской ярмарки, музей Торайгырова. На каждом пункте к всадникам могли присоединиться все желающие.

Стоит отметить, подобные длительные путешествия верхом проводятся в стране не впервые. Так, 21 июня 2019 года стартовала экспедиция из столицы. Тогда девять наездников взяли курс на Баянаул. Их путь проходил по Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областям с посещением национальных парков Буйратау и Баянаул.

– Десять лет назад, чтобы восстановить здоровье, я начал заниматься верховой ездой. Это большая физическая нагрузка и психологическая разгрузка. Постепенно стал выезжать на большие расстояния, и ко мне присоединились знакомые, – рассказывает основатель конного клуба AT-TRAVEL.KZ Берик Акильбеков. – Первая экспедиция была спонтанной: без карт и чертежей. Это была авантюра, желание испытать себя, повторить жизнь своих предков. Мы боялись ночевать в степи, но оказалось, что напрасно.

С 26 по 29 июня конная экспедиция проходила на территории Восточно-Казахстанской области. Конечной точкой путешествия стал Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» в урочище Жидебай. На территории комплекса и по окрестностям для участников конной экспедиции была проведена ознакомительная экскурсия.

Участники экспедиции планировали осуществить её ещё в прошлом году, в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы. Однако в связи с пандемией поездка была перенесена.

Добавим, по итогам экспедиции ожидается определение перспективных туристских маршрутов и локаций, которые могут стать точками притяжения для туристов со всего мира.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район