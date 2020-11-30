Из лучших хозяйств Европы 

ТОО «Орнек» из Кокпектинского района закупило в Германии для увеличения дойного стада 192 головы молодняка симментальской породы. Сейчас животные проходят обязательный карантин. В животноводстве такая практика применяется давно и коровам идёт на пользу.

Хозяйство занимается развитием молочного, мясного животноводства, полеводства. Как говорит директор ТОО «Орнек» Ержан Койгельдин, в коллективе взят курс на создание чистопородного дойного стада. Производством молока здесь занимаются давно. Имеющееся поголовье состоит из животных смешанных пород. В дойном гурте насчитывается 450 голов. Теперь ожидается весомая прибавка в его составе с прибытием импортных животных. Конечно, есть другие продуктивные породы, которые дают рекордные надои. Однако им нужна при этом совсем иная культура ухода, обслуживания. Они более требовательны.

– Мы остановили выбор на симментальской породе, – говорит директор хозяйства. – Прежде мы объездили ряд хозяйств, побывали в Павлодарской области. Пришли к выводу, что наиболее оптимально подходят для наших условий симменталы. Они обеспечивают неплохой надой.

Интересно, что животных доставили в Кокпектинский район из центра Европы на автотранспорте. Отметим, что они проходили карантин в Венгрии. Там их погрузили для отправки в Казахстан в большегрузные автомобили. Как сказали водители, живой груз переносит дорогу хорошо. В пути животных кормили, поили и не допустили потерь.

Приятно осознавать, что на фоне кризисных явлений в европейской части и во всём мире фермеры разных стран находят средства и возможности для совместной взаимовыгодной работы. В этом смысле показывают хороший пример для всех.

По прибытии на место назначения импортных коров поставили на карантин. Для них подготовили отдельные базы, обеспечили кормами, водой. Происходит адаптация. Шутка ли, проехать столько километров через многие страны.

По словам директора хозяйства, для них созданы все условия. Закупленное поголовье достигло возраста 18 месяцев. Однако уже сегодня их вес в среднем составляет около 500 килограммов. Главное тут не привесы, а надои. Скот находится где-то на шестом месяце стельности, так что весной ожидается первый приплод, раздаивание тёлок. Специалисты отмечают, что вновь прибывшее поголовье чувствует себя вполне комфортно. Для симменталов разработаны специальные рационы и готовится различный корм.

– За животными нужен повседневный уход, забота и внимание со стороны рабочего персонала, – говорит Ержан Койгельдин. – Поэтому для работников также создаём все необходимые условия. Подготовили и оборудовали для них специальное общежитие. В нём комфортная среда для отдыха, восстановления сил после каждой рабочей смены.

В самом деле, есть помещения, которые оборудованы всей бытовой техникой. В частности, для приготовления еды. Имеется кухня, уютная столовая для приёма пищи. В общем, на работе люди чувствуют себя почти как дома.

Как рассказал руководитель ТОО, в нынешнем году много строили, совершенствовали инфраструктуру, расширяли производственные базы, помещения. Несмотря на сложные погодные условия и засуху, создали прочный запас различных кормов. Полноценный, сбалансированный рацион кормления нужен молочному – дойному стаду. В нём также нуждается мясное поголовье. Поскольку оба направления тут развиваются параллельно.

Пик продуктивности и надоев в ТОО «Орнек» обычно приходятся на летние месяцы. Налажена система приёма и отгрузки молока на перерабатывающее предприятие ВКО. Вопросов и проблем со сбытом молочной продукции не возникает. Партнёрство с молокозаводом не даёт сбоев.

– В сезон большого молока получали по 5000 литров продукции в сутки, – продолжает директор. – С наступлением зимы этот показатель понизился. Есть планы и резервы в близком будущем увеличить выход продукции. Причём с ощутимой динамикой. Это касается увеличения дойного поголовья животных также заметными темпами.

Оставляет желать лучшего ситуация на мясном рынке. Ценовая конъюнктура на мясо не устраивает сельчан. В хозяйстве не теряют оптимизма, развивая интеграцию.

– В идеале, хотим молочное, мясное животноводство и полеводство максимально развить и закольцевать в единое целое, – делится ЕржанКойгельдин. – Тогда будет баланс, взаимное дополнение трёх разных отраслей. Мы много и охотно работаем. Нам нужна стабильность в экономике!

Меир Токобаев

Кокпектинский район