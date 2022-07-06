Из города-мечты – в реальный мегаполис

В этом году столица Казахстана встречает своё 24-летие. За эти годы из города-мечты она превратилась в реальный мегаполис – деловой, уверенный в себе, со своим уникальным обликом, но по-прежнему романтичный и устремлённый ввысь во всех смыслах этого слова – от небоскрёбов до идей.

В этом году Нур-Султан официально вступил в список городов под эгидой Making Cities Resilient 2030 («Повышение устойчивости городов к 2030 году»). Это инициатива Управления ООН по снижению риска бедствий, платформа, которая способствует взаимному обучению и сотрудничеству между городами для повышения устойчивости к существующим рискам и для предотвращения создания новых угроз.

– Согласно прогнозам, к 2050 году более двух третей населения мира будет проживать в городах. Мегаполисы сталкиваются со всё более сложными вызовами, обусловленными стремительной и зачастую хаотичной урбанизацией, изменением климата, нищетой и растущим неравенством в мире. Чем активнее города будут наращивать потенциал предупреждения всех возможных рисков при развитии, тем больше они будут готовы к шокам, стрессам, ликвидируя при этом брешь и усиливая потенциал противодействия сейчас, до того, как может произойти бедствие, – сообщил архитектурный дизайнер Елнар Базыкен.

Руководимый им Центр урбанистики Нур-Султана совместно с Региональным офисом управления ООН по Европе и Центральной Азии реализует проект по формированию стратегии по устойчивому развитию столицы и снижению рисков.

Главная цель кампании проста – города должны быть безопасным и уютным местом для жителей. И уже сейчас столица прирастает не только новостройками, но и общественными пространствами, которые становятся центрами притяжения для горожан разного возраста. К примеру, к 24-летию ренессанс переживает Центральная площадь перед акиматом, которая всегда была особенным местом для жителей и гостей столицы. Здесь возродили фонтаны, сделав их интерактивными и контактными. А в Центральном парке появились Гастрономическая улица с павильонами питания, парклетами для отдыха, сценой для выступлений и атмосферное ночное освещение. То есть пространство живёт в интересах горожан, здесь можно окунуться в общественную жизнь, интересно провести семейный досуг.

Говоря о современном облике столицы, трудно обойти тему строительства. По словам акима города Алтая Кульгинова, долгострои «оживают» один за другим. Для завершения строительства некогда замороженных многоквартирных ЖК проводится большая скрупулёзная работа. Из 150 комплексов-долгостроев 90 уже сданы в эксплуатацию, решена проблема 13 тысяч дольщиков. Оставшиеся 60 объектов планируют завершить в этом и следующем годах.

По всей видимости, обрёл перспективы и самый известный долгострой столицы – проект «Астана LRT». Алтай Кульгинов сообщил, что строительство легкорельсового транспорта продолжится, но с учётом оптимизации с первоначальных 18 станций до восьми. В городе проживает более 1,2 миллиона человек, их число с каждым годом растёт, а к 2030 году прогнозируется численность населения в районе двух миллионов. Количество автотранспорта в столице также увеличивается, причём в геометрической прогрессии. И, как показывает опыт мировых мегаполисов, легкорельсовый, монорельсовый, трамвайный транспорт и метро помогают вздохнуть свободнее, ослабить тиски дорожных пробок.

Из интересных новшеств – в Нур-Султане в этом году впервые прошла экологическая акция дармарка. Это бесплатный рынок, куда люди приносят неиспользуемые вещи в хорошем состоянии и обменивают их на то, что может пригодиться. Решено проводить её два раза в месяц. В организации необычной ярмарки приняли участие экологи и экоактивисты. По итогам двух проведённых акций было принято на переработку 189 килограммов вторсырья, восемь килограммов батареек, огромное количество вещей. Дармарку, проходившую в парке Жетысу, посетили свыше 2,5 тысячи человек.

Что же касается организации празднования Дня столицы, то учреждения культуры, спорта, творческие коллективы подготовили насыщенную, яркую праздничную программу. Жителей и гостей главного города страны ждут концерты, выставки, фестивали и премьеры. К 24-летию столицы в городе состоится торжественное открытие ряда социальных объектов, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий, сообщили в акимате Нур-Султана.

Айгуль Биданова

Нур-Султан