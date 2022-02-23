Из чего состоит пенсия

Доходы более двух миллионов казахстанских пенсионеров выросли. Это связано с повышением размера прожиточного минимума, а также месячного расчётного показателя.

Согласно статистическим данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, сегодня в стране проживает более 2,2 миллиона пенсионеров.

В январе этого года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге.

Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля 2022 года составил 105 291 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

– Если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума. Далее за каждый год сверх десяти лет её размер увеличивается на два процента, – пояснили в областном филиале ЕНПФ.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет – 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Напомним, с начала этого года произведена индексация величины прожиточного минимума (ПМ) и месячного расчётного показателя (МРП) ещё на пять процентов. В итоге размер ПМ составил 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге, минимальной заработной платы (МЗП) – 60 тыс. тенге.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников