Итоги выборов – победа народа

Прошедшие 10 января выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов городов и районов стали знаковым событием для политической системы страны.

Согласно результатам голосования, партия «Nur Otan» остаётся флагманом казахстанской политики. Как отметил Нурсултан Назарбаев, представители «говорили с народом на одном языке» и учитывали предложения граждан при разработке программ по региональному развитию.

Казахстан продемонстрировал не только стабильность политической системы, но и высокий уровень гражданской сознательности и демократической культуры. Несмотря на непростую эпидситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, которая не ослабляет свою хватку, выборы-2021 были отмечены высокой явкой избирателей.

Высокую избирательную активность продемонстрировали и жители Восточного Казахстана. По официальным данным, участие в голосовании приняли 72,4 процента восточноказахстанцев, тогда как средний порог явки избирателей по республике составил 63,3 процента.

Наряду с жителями Усть-Каменогорска и Семея высокую активность продемонстрировали избиратели в городах и районах ВКО, где, к слову, день голосования прошёл в праздничной атмосфере.

Как отметил аким области Даниал Ахметов, активное участие жителей региона в избрании депутатов – это, прежде всего, показатель уровня демократического сознания общества Казахстана, понимание того, что будущее напрямую связано с голосом каждого.

– Каждый гражданин смог реализовать своё конституционное право – сделать выбор, от которого в дальнейшем зависит наше будущее, будущее нашей страны. Явка достаточно высокая, это радует. Народ пришёл выразить свою поддержку развитию будущего Казахстана. Это показывает заинтересованность сограждан, – сказал глава региона, отдав свой голос на избирательном участке № 9 в усть-каменогорской средней школе № 42.

– Выборы – это очень важное в жизни государства событие, которое на ближайшие четыре года определит, как мы будем жить. Чтобы законы были действительно жизнеспособными, их должны рассматривать и принимать грамотные люди с определённой профессиональной подготовкой. Уверен, что избранные депутаты со всей ответственностью будут представлять интересы своих избирателей, – поделился житель Глубоковского района Шарыпкан Рысбаев.

БIЗ БIРГЕМIЗ

Всего в области работали 1039 избирательных участков, открытых в населённых пунктах. Были задействованы 71 закрытый участок в больницах, медико-социальных и уголовно-исправительных учреждениях. Если по какой-то причине избиратели не смогли самостоятельно прийти проголосовать, им была предоставлена возможность сделать это на дому. Иными словами, каждый житель области смог воспользоваться своим конституционным правом, проголосовав на выборах.

Например, на закрытом избирательном участке в областном Центре матери и ребёнка к 9 утра 10 января свои голоса отдали уже 167 женщин.

Среди пациенток ЦМиР есть те, кто уже стали мамами, и те, кому это только предстоит.

– Мы приняли участие в голосовании, сделали свой выбор, – поделилась Жазира Енсебаева, мама пациентки ЦМиР ВКО. – В такой важный для страны день мы с дочерью находимся на лечении, но, несмотря на это, у меня есть возможность воспользоваться конституционным правом и проголосовать за будущее своих детей.

Как отметил главный врач медучреждения Ермек Омарбеков, избирательное право всем было предоставлено в полном объёме, на закрытом участке работала комиссия, и, что примечательно, никто из пациенток не отказался отдать свой голос. Для некоторых из них это был первый опыт голосования.

– Я думаю, что это символично, – отметил Ермек Омарбеков. – Пациентки, находящиеся в ЦМиР, понимают, что сегодня они выбирают будущее своих детей. Это очень важный исторический день для нашей страны. День восьмых очередных парламентских выборов, когда мы отдали свои голоса за тех, кто будет представлять интересы народа в Парламенте РК. Приятно, что все понимают – «бiз бiргемiз» и осознают важность каждого голоса.

Была возможность реализовать своё избирательное право и у тех, кто не мог прийти на участок самостоятельно. Урны для голосования и бюллетени были доставлены им на дом.

Одним из таких избирателей стала столетняя Хауа Буланбаева из Усть-Каменогорска.

– Выборы должны быть справедливыми. Участвовать в них должны люди с современными взглядами на жизнь, преданные своей земле, своей стране – настоящие патриоты, – поделилась мнением долгожительница.

Несмотря на почтенный возраст, 100-летняя избирательница интересуется событиями, происходящими в стране, с удовольствием рассуждает на любые темы.

Отметим, что Хауа Буланбаева всю жизнь проработала в школе. Заслуженный педагог вспоминает, как непросто приходилось выживать в годы лихолетья – вместе с соотечественниками она в полной мере испытала тяжесть репрессий, горе и голод войны.

В годы репрессий Хауа Буланбаева потеряла отца, а во время Великой Отечественной войны она, ещё совсем юная, трудилась сразу на нескольких работах, как и её ровесники, прилагая все силы, чтобы помочь фронту.

Хауа Буланбаева отметила, что мы живём в светлое время, и считает, что исполнить свой гражданский долг – это очень важно. Она принимала участие во всех выборах и не раз сама была членом избирательной комиссии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

До начала избирательной кампании в стране были предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни. Особенность прошедших выборов была и в том, что депутаты не только Мажилиса, но и маслихатов были избраны из тех кандидатов, которых выдвинули сами политические партии, по партийным спискам.

Важным новшеством выборов–2021 года стало законодательное определение института парламентской оппозиции. Эти изменения нацелены на повышение эффективности государственных институтов.

За ходом казахстанских выборов следили независимые иностранные и международные наблюдатели. Они отметили, что выборы проходили с соблюдением всех международных норм и в соответствии с демократическими требованиями. Грубых нарушений, влияющих на законность и, в целом, на прозрачность избирательного процесса, не зарегистрировано.

– Центр непартийного наблюдения за выборами впервые сформирован как общественный институт и выступал как ситуационный центр по мониторингу избирательного процесса, – отметила руководитель Центра непартийного наблюдения Бану Нургазиева. – На платформе нашего центра объединились разные ресурсы: Гражданский Альянс Казахстана, Федерация профсоюзов РК и свыше 130 неправительственных организаций. В целом, на наш взгляд, наблюдатели показали свой профессионализм, ответственность и компетентность.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ

Напомним, в парламентских выборах приняли участие пять политических партий, зарегистрированных в стране. Это Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», Политическая партия «ADAL», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Народная партия Казахстана. Всего от этих партий в Мажилис Парламента баллотировалось 312 кандидатов. Также от партий были выдвинуты кандидаты в местные маслихаты всех уровней.

Казахстанское общество в очередной раз продемонстрировало приверженность демократическим ценностям и консолидацию вокруг ведущей политической силы страны. В Мажилисе VII созыва сохраняется трёхпартийная структура, так как помимо партии «Nur Otan» семипроцентный барьер смогли преодолеть Демократическая партия «Ак жол» и Народная партия Казахстана.

Согласно предварительным итогам очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, опубликованным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК, партия «Nur Otan» набрала 71,09 процента голосов, Народная партия Казахстана набрала 9,10 процента голосов, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 5,29 процента голосов, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 10,95 процента голосов. За политическую партию «ADAL» проголосовали 3,57 процента избирателей.

После объявления результатов экзитпола председатели партий, участвовавших в выборах, поздравили с уже очевидной победой Нурсултана Назарбаева, а также прокомментировали итоги и ход голосования.

– Я искренне благодарю всех тех, кто голосовал за партию «Ак жол». Я благодарю всех тех, кто голосовал за другие партии. Потому что голос каждого нашего гражданина очень важен, – сказал Азат Перуашев, председатель ДПК «Ак жол». – Наверное, будет не лишним поздравить руководителей других партий, начиная, безусловно, с Первого Президента

Нурсултана Абишевича, с успешным прохождением этой кампании. И не сомневаюсь, что каждая из партий внесла свой вклад в дальнейшую демократизацию нашего государства. Я считаю, что этот опыт, который получило всё общество, и Казахстан в том числе, бесценен. Впереди очень большая работа.

Али Бектаев, председатель НДПП «Ауыл», подчеркнул, что выборы прошли в рамках действующего выборного законодательства. Всем партиям были созданы одинаковые условия во время агитационной кампании. Также он отметил, что нынешние выборы должны послужить дальнейшему развитию и процветанию нашего государства.

Председатель партии «ADAL» Серик Султангали сказал, что партийцы продолжат работу, начатую в ходе предвыборной кампании.

Лидер Народной партии Казахстана Айкын Конуров подчеркнул, что в электоральный период члены НПК не испытывали каких-либо затруднений и препятствий, что позволило провести динамичную агитационную работу в рамках действующего законодательства.

В рамках XXVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамб—леей Народа Казахстана.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Состоявшиеся очередные парламентские выборы подтвердили намерение Казахстана продолжить прежний внутри- и внешнеполитический курс, обеспечивающий социально-экономическую стабильность в республике. В то же время мандат доверия парламентской власти позволит более решительно противодействовать кризисным тенденциям в мировой экономике, в особенности пострадавшей из-за карантинных ограничений. В данных обстоятельствах законотворческая роль Мажилиса неоспоримо важна.

Обновлённому Парламенту предстоит масштабная работа по формированию законодательной базы для проведения дальнейших реформ.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета