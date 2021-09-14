Итоги подведены

В Восточно-Казахстанской области подвели итоги республиканской многодневной велогонки «Путь Абая».

Напомним, со 2 по 9 сентября в Усть-Каменогорске прошёл чемпионат Республики Казахстан по многодневной гонке, участие в котором приняли 60 спортсменов из 12 регионов. Нашу область представляли шесть велогонщиков.

За звание самого быстрого спортсмены боролись в нескольких дисциплинах: индивидуальная и групповая гонки, гонка критериум. Общая протяжённость составила 1200 километров. Так, восточноказахстанский велогонщик Александр Горбунов в кольцевой гонке на 40 километров одержал победу. К финишу он пришёл с результатом 1:03:57.

Если говорить о командном зачёте, то в тройке лидеров оказались Кызылординская, Жамбылская и Карагандинская области.

Как отметил главный судья соревнований Рашид Хакимов, победа в республиканской гонке – путёвка в сборную страны и возможность участвовать в чемпионате мира.

– Это очень серьёзное соревнование, – сказал Рашид Хакимов, – оно позволило сформировать сборную Казахстана для участия в чемпионате мира, который состоится в сентябре этого года.

Александра Исаева

Фото из открытых источников