Итоги переписи

В прошлом году мы все принимали участие в переписи населения Республики Казахстан. Известны ли итоги этого мероприятия, сколько казахстанцев сейчас проживает в нашей стране?

Гульназ Ермекова, Зайсанский район

По сообщению пресс-службы Бюро национальной статистики, согласно обработанным данным, в переписи 2021 года участвовали 19 186 015 человек.

Доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2 процента, рост по сравнению с данными предыдущей переписи, прошедшей в 2009 году, составил пять процентов. Соответственно наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживает в Карагандинской области – 80 процентов, свыше 1 млн человек. Регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тыс. человек или 24,3 процента жителей области проживают в городской местности.

– Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сёл в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в шести регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза, – рассказал глава Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан РК Жандос Шаймарданов.

Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

Отметим, перепись проводится один раз в десять лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определённую дату. Собранные данные являются уникальными как по полноте представленной информации (миграция, доходы, занятость, брачное состояние, рождаемость, степень владения языками, отношение к религии, ограничение жизнедеятельности), так и по охвату респондентов.

Так, с учётом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчёта текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.

Фото из открытых источников