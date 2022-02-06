Итоги года

Промышленными предприятиями и производствами региона в 2021 году выпущено продукции на 2832,5 млрд тенге.

Результатом промышленного производства в январе – декабре прошлого года стал рост физического объёма промышленной продукции по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Так, по данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, промышленными предприятиями и производствами выпущено продукции (товаров, услуг) на 2832,5 млрд тенге, что составило 7,6 процента в республиканском объёме производства. Показатель индекса промышленного производства оценивался в 103,4 процента к уровню января – декабря 2020 года.

– В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес, то есть 72,4 процента, принадлежит обрабатывающей промышленности. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 22,6 процента, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 4,4 процента, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,5 процента, – сообщает Департамент БНС АСПиР РК по ВКО.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе – декабре 2021 года произведено продукции на 641,4 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 5,7 процента. Увеличены объёмы добычи металлических руд на 6,6 процента.

В обрабатывающей промышленности в январе – декабре 2021 года произведено продукции на 2051,0 млрд тенге. Индекс промышленного производства в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 101,6 процента. Увеличение отмечено в металлургическом производстве на 4,5 процента, в производстве продуктов химической промышленности на 14,6 процента, в производстве продуктов питания – на 2,4 процента.

На 124,6 млрд тенге произведено продукции в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Индекс промышленного производства составил 101,5 процента. Увеличение отмечено в производстве, передаче и распределении электроэнергии на 4,1 процента.

В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений произведено продукции на 15,5 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 9,8 процента. Возросли объёмы услуг по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по получению вторичного сырья на 47,0 процента.

– Среди регионов области наибольший удельный вес по объёму продукции традиционно занимает промышленность областного центра – 53,8 процента в общем объёме, – говорится в пресс-релизе департамента. – Промышленностью Семея произведено 11,1 процента областного выпуска продукции, Жарминского района – 10,4 процента, Аягозского района – 7,2 процента, Риддера – 5,8 процента, Шемонаихинского района – 3,2 процента, Бородулихинского района – 1,9 процента, Глубоковского района – 1,7 процента, района Алтай – 1,3 процента, Уланского района – 1,3 процента, Кокпектинского района – 1 процент.

Ания Есмухамет