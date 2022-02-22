Итоги главных стартов

Зимняя Олимпиада-2022 официально завершилась в Пекине.

По данным Национального олимпийского комитета РК, сборная Казахстана была представлена 34 спортсменами, которые смогли оформить 87 лицензий.

XXIV Олимпийские игры проходили в течение 17 дней. Их участниками стали представители 91 страны.

Наши атлеты выступили в лыжных гонках, биатлоне, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, шорт-треке, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.

Заключительный старт для казахстанской сборной состоялся 20 февраля.

Лучшим результатом стало выступление шорт-трекиста Абзала Ажгалиева на дистанции 500 метров. Он смог пробиться в главный финал соревнований, финишировав в итоге четвёртым.

Также в главном финале выступил Адиль Галиахметов (шорт-трек). На дистанции 1500 метров он стал восьмым.

Ещё один олимпийский финал – в активе конькобежцев. Надежда Морозова успешно преодолела квалификацию в масс-старте. Её итоговая позиция в финишном протоколе – 14-я.

Акмаржан Калмурзаева в лыжной акробатике показала крайне высокий результат, набрав в квалификации 98.68 балла, которые позволили ей войти в итоге в число 12-ти лучших.

Впервые в истории страны казахстанец выступил на Олимпиаде в лыжном двоеборье. Это достижение принадлежит Чингизу Ракпарову.

Неплохой потенциал, отмечают в олимпийском комитете, продемонстрировали и начинающие спортсмены. В дисциплине фристайл-акробатика за награды бились 16-летняя Анастасия Городко и 17-летняя Олеся Граур, в прыжках на лыжах с трамплина – 17-летний Данил Васильев, в горных лыжах – 18-летняя Александра Троицкая.

Более подробно об итогах Олимпиады-2022 читайте в следующем номере газеты «Рудный Алтай».

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников