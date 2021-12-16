История, застывшая в полотнах

В музее Ф. М. Достоевского открылась выставка павлодарского художника В. Ф. Поликарпова «Родительница-степь», приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан. В экспозиции представлены десятки работ художника.

– Этот год стал знаменательным для нас – мы празднуем 30-летие Независимости Республики Казахстан, 50 лет со дня основания литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского города Семея. Сегодня в музее открылась выставка художника В. Поликарпова, всё творчество которого наполнено патриотизмом, отражает красоту и многогранность степи. Сам художник, к сожалению, приехать не смог, но надеюсь, что в течение месяца он посетит наш музей и встретится со всеми желающими, – отметила заведующая сектором экспозиционно-выставочной работы музея Владимира Соловьёва.

Ещё одна выставка в этот день открылась в музее имени семьи Невзоровых. Здесь вниманию зрителей представили работы 40 авторов. Это пейзажи, портреты, натюрморты, иллюстрации историко-тематические композиции. Зрители имеют возможность насладиться живописью, графикой, скульптурой и инсталляцией.

– Сегодня, в преддверии 30-летия Независимости РК, мы представляем работы наших местных художников. День Независимости – это общий праздник, который даёт нам силу и надежду, что жизнь будет лучше, ярче и интереснее. Для нашего музея очень радостно, что художественная жизнь в городе не замирает, доказательством чему и является сегодняшняя выставка, – говорит директор музея Татьяна Стромская.

В этот же день в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили» открылась выставка «Тәуелсіздік – ел бақыты».

– Выставка проходит в преддверии 30-летия Независимости нашей страны. Мероприятие объединило музейных работников, представителей городской интеллигенции и посетителей. В нём принял участие аким города Бакытжан Байахметов, который поздравил присутствующих с наступающим общенациональным праздником. На выставке представлены экспонаты, повествующие об истории музея, что здесь изменилось за годы Независимости, – рассказывает научный сотрудник музея Абая Азамат Кажыбай.

Помимо выставки в этот день прошло праздничное мероприятие «Мәңгілік ел тұғыры – Тәуелсіздік!», в рамках которого отличившиеся сотрудники музея были награждены почётными грамотами.

Флора Левина

Семей

Фото автора