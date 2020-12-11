История в названиях 

Команда из Восточно-Казахстанской области заняла третье место на республиканском конкурсе «Ұлттық ономастика – ел айнасы».

Состязание среди специалистов, работающих в сфере ономастики, организовал Комитет языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Конкурс был проведён в онлайн-формате. В нём приняли участие команды из разных областей страны.

Честь Восточного Казахстана защищала команда под названием «Ұлы дала патриоттары». В её состав вошли руководитель отдела ономастической работы и анализа Управления по развитию языков ВКО Медет Жумаканов, главный специалист отдела культуры и развития языков Семея Айгерим Байжуманова и главный специалист отдела внутренней политики, культуры и развития языков Тарбагатайского районаЕрнар Мурат.

– Состоял конкурс из трёх туров – «Атаулар сыр шертеді», «Жер-судың аты – тарихтың хаты» и «Ономастика», – поделился капитан командыМедет Жумаканов. – Было интересно попробовать свои силы, посоревноваться с коллегами из других регионов и обменяться с ними опытом.

В ходе состязания конкурсанты, используя заранее подготовленные презентацию и видеоролик, рассказывали о результатах работы, проведённой в сфере ономастики за последние несколько лет. А во время конкурса капитанов вниманию участников представляли фотографии мест, имеющих особую историческую важность. От капитанов требовалось определить их месторасположение, пояснить этимологию названий.

Также участники отвечали на вопросы викторины на знание Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы и нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы ономастики.

Специалисты из Восточно-Казахстанской области показывали свои блестящие знания на протяжении всех туров и в результате заняли третье призовое место среди команд из 16 городов и областей.

Гульжан Естаева

Фото Управления

по развитию языков ВКО

По заказу Управления

по развитию языков ВКО