История в монетах

В Усть-Каменогорске прошла выездная выставка нумизматических изделий государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

В экспозиции «Исторический Туркестан» были представлены средневековые монеты – нумизматические материалы из фонда музея, относящиеся к III-XVIII векам.

– Выставка экспонатов Туркестанского музея – это знаковое событие для нашего города, – отметил руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – «Азрет Султан» был организован Узбегали Жанибековым и существует уже более сорока лет. Богатый фонд музея и его история привлекают огромное количество туристов, до семи тысяч человек в день посещают эту сокровищницу туркестанских археологических памятников.

Заповедник-музей «Азрет-Султан» был основан в 1978 году, реорганизован в 1989 году и включает в себя несколько исторически значимых для Казахстана памятников культуры: мавзолей тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолей Рабиги Султан Бегим, городище Сауран, подземную мечеть Хильвет, мавзолеи Гаухар-ана и Укаш-ата. Фонд музея содержит 25369 ценных экспонатов, 13583 из которых составляют памятники нумизматики, именно с ними имели возможность ознакомиться жители Усть-Каменогорска.

Нумизматические находки на туркестанской земле имеют особую значимость, по ним можно исследовать хронологию тех или иных событий, развитие торговли и даже металлургии в определённый период. Туркестан – один из древнейших городов, стоявший на пересечении торговых маршрутов по Шёлковому пути, и на протяжении веков он играл огромную роль в истории казахского народа.

– Основная цель выставки – раскрытие исторического образа Туркестана, укрепление сотрудничества и обмен опытом работы между музеями. Мы привезли в Восточный Казахстан более двухсот экспонатов, датируемых III-XVIII веками, для ознакомления, – сказал заведующий научно-исследовательским отделом заповедника-музея «Азрет-Султан» Берик Байболов.

Сама же выставка состояла из нескольких разделов, в которых были представлены нумизматические материалы разных эпох.

Самые древние из представленных монет относятся к VII-VIII вв. н. э., периоду, когда эти территории перешли под влияние тюркских племен. Ещё в одном из разделов выставки можно было увидеть нумизматику времён правления Арабского халифата и материалы, полученные из письменных памятников того периода, когда под влиянием арабской нумизматики выходили монеты, чеканившиеся при правителях династии Саман, Карахан, а также результаты научных исследований по ним.

В следующей части выставки посетители музея могли рассмотреть монеты, отчеканенные от имени Хорезмшаха Мухаммеда бин Текеша, господствовавшего в крае, виды денег монгольских правителей, захвативших власть в XIII веке, фотографии некоторых монет, не встречающихся в фондах музея, и материалы, касающиеся нумизматики того периода. Среди экспонатов также можно было увидеть нумизматические материалы, характерные для конца ХІV-ХV вв. эпохи Темуридов, и несколько типов медных монет, отчеканенных в Ташкенте, Туркестане, Сауране и Сайраме в эпоху Казахского ханства, а также серебряные танги династии Жани, господствовавшей в крае в XVII веке.

Помимо монет из разных веков гостям экспозиции были представлены исторические фотографии Туркестана из фотоальбома путешественника А. Куна, снятые в XIX веке.

После трёх дней в Усть-Каменогорске выставка «Исторический Туркестан» направилась в Абайскую область, в Семей.

Аяужан Утеулинова

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