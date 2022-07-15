История в масштабе 1:43

В следующем году устькаменогорец Евгений Нищенко отметит своеобразный юбилей – 45 лет с момента основания его личной коллекции.

Представьте комнату, где на полках, от пола до потолка, аккуратно расставлены модели машин, вошедших в историю благодаря своим знаменитым владельцам. Среди них Rolls-Royce группы Beatles и МАЗ «Ласкового мая», роскошный автомобиль Марлен Дитрих и свадебный подарок короля Эдуарда VII своей американской невесте, ради которой он отказался от трона Великобритании…

Жене Нищенко было только девять лет, когда он в гостях у родственников в Москве впервые увидел роскошный американский автомобиль. Огромный, чёрный, сверкающий, начищенный хромом. Зрелище это настолько поразило мальчишеское воображение, что Евгений Нищенко раз и навсегда решил связать свою жизнь с машинами.

Штучный товар

Два года спустя подросток приобрёл свою первую модель настоящего автомобиля в масштабе 1:43. К сожалению, тогда в Усть-Каменогорске можно было встретить подобные модели лишь в одном магазине – «Электроника», что располагался на ул. Металлургов. Сюда Евгений заходил довольно часто: присматривался, приценивался, изучал новые поступившие модели. Ведь коллекционера даже в юные годы интересовали не просто модели дорогих машин, а именно машин, «за плечами» которых интересная история, можно сказать, роковая судьба.

– Для начала поясню, почему при изготовлении модели исторического автомобиля применяют именно масштаб 1:43. Если взять любой линейный измерительный прибор и замерить им любую деталь модели, а потом умножить на 43, мы получим реальный размер детали настоящего автомобиля, с которого сделана модель, – начал свой увлекательный рассказ Евгений Нищенко.

По его словам, всё начиналось в Англии в начале XX века, когда вошли в моду и стали очень популярны железнодорожные модели – паровозы, вагоны и прочая крупная техника. Законодатель железнодорожных моделей тех лет – фирма Marklin – в 1900 году установила для своих моделей новый масштаб – 0. Размер железнодорожной колеи для моделей этой фирмы составил 1,25 дюйма (32 мм), однако во Франции и Великобритании масштаб 0 трактовался в 1,3 дюйма (33 мм). Размер реальной железнодорожной колеи в Англии был 4 фута 8,5 дюйма (1435 мм), а для модельной железной дороги был принят размер колеи в 1,3 дюйма (33 мм), т. е. в 43,5 раза меньше. Так и родился масштаб 1:43.

Со временем этот масштаб распространился и на модели автомобилей, т. к. в то время они были своего рода приложением или фоном к железнодорожным моделям, макетам железнодорожных вокзалов и многому другому.

Если окунуться в историю, то это увлечение разделял премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент Франции Шарль де Голль и основатель автомобильной фирмы Citroen Андре Ситроен. Кстати, его фирма вместе с реальными автомобилями выпускала и их уменьшенные копии.

Сегодня коллекционированием моделей реальных автомобилей занимаются сотни тысяч людей по всему миру. Модели масштаба 1:43 различного качества и на разный кошелек выпускают десятки фирм США, Германии, Франции и других стран. Как правило, они не продаются в широкой продаже, а реализуются через специализированные интернет-магазины.

– Благодаря новым технологиям, современная модель – настоящее произведение искусства, состоящее из десятков деталей, стоимость некоторых моделей ручной работы достигает нескольких тысяч долларов США. Во главу угла ставится полное соответствие оригиналу. Достаточно сказать, что модели строятся по лицензии и по чертежам автомобилестроительной фирмы, красятся настоящей автоэмалью и только в цвета оригинальной машины. При сборке моделей могут использоваться детали, сопоставимые с размером человеческого волоса, а в качестве оборудования для сборки часто используется микроскоп. Высшим пилотажем считается, если модель содержит не менее 200 деталей и имеет штучный тираж, – с увлечением рассказывает коллекционер.

Каждая машина – это судьба

Евгению удалось собрать в своей коллекции свыше трёх тысяч моделей. К сожалению, мы можем рассказать короткие истории лишь о нескольких экземплярах из собрания.

Пожалуй, мимо истории машины-убийцы пройти просто невозможно. С автомобилем марки Graf & Stift связана судьба многих миллиардов людей на нашей планете: в её салоне был убит принц Франц Фердинанд. И этот роковой во всех смыслах выстрел стал сигналом к началу Первой мировой войны.

– Высокое качество автомобилей этой фирмы не осталось незамеченным, пошли заказы и из так называемого высшего света, к которому и принадлежал австрийский граф Мария Альфред Харра. Он заказывает в 1910 году на фирме роскошный фаэтон – Graf & Stift 28/32 PS, оборудованный по последнему слову техники. Двигатель объёмом 5,9 л и мощностью 32 лошадиные силы, кожаный салон. Передняя панель из ценных пород дерева. Мягкий складной верх изнутри был отделан шёлком с вышитыми вензелями, все внутренние металлические части были покрыты слоем золота, в пол автомобиля был вмонтирован бар с ледником, ну и, конечно, новомодные электрические фары, – начал свой рассказ Евгений Нищенко.

Именно граф Мария Альфред Харра предоставил свой автомобиль Graf & Stift своему другу – наследнику Австро-Венгерской империи Францу Фердинанду Габсбургу на время его визита на маневры войск в Сараево (Босния) 28 июня 1914 года. В этот день наследный принц был убит.

Убийство Франца Фердинанда и его жены Софии повергло в шок всю Европу. Уже через месяц после убийства началась Первая мировая война, в которой участвовало 38 из существовавших на тот момент 59 независимых государств.

Как показала история, члены императорской семьи были лишь первыми жертвами этого автомобиля-убийцы. После убийства принца автомобиль передали губернатору и наместнику Австро-Венгрии генералу Оскару Потиореку. Однако его преследовали неудачи на фронте, после чего генерала отправили в отставку. Уехав в Австрию, он сошёл с ума.

Следующей жертвой стал его адъютант, покатавшийся на машине всего девять дней. Обескураженный мыслью, что обладает столь роскошным авто, молодой адъютант решил хвастнуть перед дамой сердца, устроив романтическую прогулку на авто. В итоге он врезался в дерево, сбив при этом двух крестьянок. В автомобиле в этот день выживших не было.

В начале 1915 года ещё одна авария с участием этого автомобиля – капитан с водителем и двое солдат погибли на месте.

По разным подсчётам, в этом автомобиле погибли не менее 22 человек. И кто знает, может быть, их было бы больше, если бы авто не забрали в качестве экспоната в музей в Вене.

И ещё один факт, отдающий мистикой: государственный номер этого автомобиля – 11.11.18 – фактически указал дату завершения Первой мировой войны.

По словам Евгения Нищенко, модель автомобиля Graf & Stift 28/32 PS 1910 года выпуска в масштабе 1:43, выпущенная по заказу Венского военно-исторического музея, практически мгновенно разошлась по частным коллекциям и сегодня является огромным раритетом.

Белые розы для Светланы

Есть в коллекции нашего героя модель ещё одного легендарного автомобиля. Это МАЗ, специально собранный по личному заказу Андрея Разина для группы «Ласковый май».

– У меня есть небольшой бизнес – прокат лимузинов. Так вот, я возил на своих машинах многих звёзд эстрады, в том числе и Юрия Шатунова, когда он приезжал к нам в Усть-Каменогорск. Он был очень прост в общении. Мы с ним душевно поговорили. И когда он узнал, что мою супругу зовут Светланой, как и его жену, он ей передал в подарок роскошный букет белых роз, – вспоминает Евгений Нищенко.

В память об этой встрече коллекционер несколько лет назад приобрел модель легендарного МАЗа. Её вручную собрал мастер, работавший над настоящей машиной «Ласкового мая». Выйдя на пенсию, он изготовил 20 экземпляров этой модели. Одну модель подарил Разину, другая хранится в музее МАЗа, а остальные разошлись по частным коллекциям.

Свадебный подарок и расписной Rolls-Royce

Перебирая модели машин, Евгений остановил взгляд на роскошном Rolls-Royce.

– Этот автомобиль, сделанный на заказ, стал свадебным подарком короля Великобритании Эдуарда VII своей невесте из Америки. Это была роковая любовь к женщине, дважды побывавшей замужем и разведённой. Ради её любви король отрёкся от престола. Однако супружеская чета вскоре продала автомобиль, и он попал в коллекцию американского предпринимателя, который, скупив авто различных знаменитостей, колесил по континенту со своей выставкой, – рассказал историю этой модели коллекционер.

А вот за свой расписанный Rolls-Royce группа Beatles чуть не пострадала от рук разъяренной англичанки. Лидер группы Джон Леннон заказал собственный Rolls-Royce, который после отдал «на растерзание» художникам-хиппи. То, что они совершили с машиной, повергло добропорядочных англичан в такой шок, что одна из обывательниц чуть не побила Леннона зонтиком. Модель этого авто с тем же самым рисунком можно во всех деталях рассмотреть в коллекции Евгения Нищенко.

Увы, газетный очерк не в силах вместить в себя все интереснейшие истории, которые знает наш герой! Ведь его увлечение – это не только великолепное знание технического оснащения автомобиля, но и история, напрямую связанная с этой конкретной машиной.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой