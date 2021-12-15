История в фотографиях

В Аммане открылась фотовыставка, приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Выставка организована Посольством Казахстана в Аммане совместно с Национальной библиотекой Иордании. В мероприятии участвовали представители аккредитованного в Королевстве дипломатического корпуса, академических кругов, общественных организаций и местных СМИ.

С приветственной речью к собравшимся обратился Посол Республики Казахстан в Иордании Айдарбек Туматов. Он остановился на достижениях страны за 30 лет с момента обретения независимости, а также отметил развитие двусторонних отношений с Иорданским Хашимитским Королевством.

– За последние три десятилетия Иордания и Казахстан установили образцовые отношения. Иордания является одним из наших ключевых партнёров в арабском мире, – подчеркнул Айдарбек Туматов.

Вместе с тем посол добавил, что король Иордании Абдалла II является первым мировым лидером, ставшим лауреатом международной премии Нурсултана Назарбаева «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» во время своего официального визита в Казахстан в 2017 году.

В ходе церемонии открытия вниманию гостей был представлен видеоряд о казахстанских достопримечательностях.

– Выставка посвящена 30-летию Независимости Казахстана и 100-летию Королевства в рамках соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного двумя странами с целью укрепления братских и дружеских отношений между их лидерами, – сказал генеральный директор Национальной библиотеки Иордании Нидал аль-Аясрах.

В тематической экспозиции представлены фотоработы, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами становления и развития независимого государства, культурой, природой, достопримечательностями, а также основными достижениями на международной арене.

Баян Аскар

Фото из открытых источников