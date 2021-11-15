История в фотографии

Более полувека он снимает улицы, дома и исторические здания родного Семея. В личном архиве автора свыше 200 плёнок и уже более 35 тысяч цифровых фотографий, на которых запечатлены события из истории города, его тихие улочки, уникальная природа края и дома, память о которых живёт лишь на снимках фотографа-краеведа Николая Алексеевича Мовчана.

Николай Мовчан родился в 1947 году в семье фронтовика, инвалида Великой Отечественной войны. Отец Алексей Мовчан вместе со своим другом, тоже фронтовиком, после войны стал работать в небольшом фотокиоске, который располагался там, где сейчас находится площадь Абая. Именно они и приобщили 10-летнего Колю к искусству фотографии.

– У отца был друг – Платон Акимович Ващук, я его звал дядя Платон. Он был инвалид, у него вместо ног были протезы. Дядя был профессиональным фотографом. У него был «свой» павильон на площади Абая, то есть, конечно, государственный, они там работали от службы быта. Вот этот павильончик был из фанеры, выкрашен синей краской. Дядя Платон работал завфотографией, а отец просто фотографом, – вспоминает Николай Алексеевич.

Надо сказать, что в те времена фотографы не сидели на месте, занимаясь исключительно студийной съёмкой. У каждого отделения был план работы, чтобы его выполнить, приходилось частенько выезжать в командировки. Для выездов в районы и сёла у фотографов был фотоаппарат «Москва». А вот студийную съёмку в конце 1940–1950-х годах они осуществляли в Семипалатинске на больших фотокамерах, напоминающих деревянные ящики на ножках.

– Дядя Платон с отцом меня часто звали помогать, я клал пластинки в раствор, а ведь тогда мне было только 11 лет. Конечно, мне разрешали фотографировать, но фотографии того периода не сохранились. А может, их и вовсе никто не печатал, – рассказывает Николай Мовчан.

Более серьёзно и осознанно фотографией Николай увлёкся уже взрослым человеком. Ему исполнился 21 год, когда приобрёл свой первый фотоаппарат «ФЭД». Именно на эту легендарную камеру он и начал снимать пейзажи и улицы родного города.

– Я видел, что грандиозное по масштабам строительство грядёт в Семипалатинске, дома начали массово сносить. Примерно в 1972 году разрушили кинотеатр «Октябрь», который был на ул. Пушкина. И я решил снимать старые здания, чтобы оставить их для истории. Уже тогда понимал, что люди смогут увидеть их потом только на фотографиях. А так как никто из моих знакомых этим не занимался, решил, что этим делом займусь сам, – поделился Николай Алексеевич.

И эту задачу он выполняет до сих пор. В свободное от работы время фотограф-любитель с камерой наперевес в течение многих десятков лет без устали гулял по улицам Семипалатинска, заглядывая даже в самые отдалённые и глухие переулки. Здесь он находил интересные дома, здания, улочки и деревья, которые снимал с разных ракурсов. Чтобы вышел удачный кадр, не жалел плёнку, делал по два-три снимка каждого дома. По тем временам вечного дефицита, когда плёнка была на вес золота, – полнейшее расточительство!

За полвека, что Николай Алексеевич занимается фотографией, у него собралась коллекция фотокамер. Свой первый «ФЭД» он подарил племяннику, который тоже по примеру дяди увлёкся фотографией. Были у него «Киев», «Зенит», а теперь, идя в ногу со временем, фотограф-краевед снимает на цифровые камеры. Тут уже меньше романтики, связанной с производством фотографии в домашних условиях, зато есть неограниченные возможности в выборе ракурса, света, времени съемки. И сейчас в его личном архиве более 35 тысяч фотографий, сделанных в цифровом формате.

– На мой взгляд, интереснее работать, конечно, с плёночной фотокамерой, потому что можно самому, при желании, менять выдержку и экспозицию, затемнить, осветлить, проще было обрезать кадр. Есть плюсы и в цифровой фотографии, здесь не надо искать дефицитные товары: закрепитель, проявитель, сидеть в тёмной ванной при красной лампочке. Конечно, и цифровое фото можно при помощи программ отретушировать, но считаю, что документальное фото не стоит подвергать тщательной обработке. Дома и здания должны выглядеть именно так, какими они на самом деле являются. Немаловажно, что кадров сегодня в цифровой камере неограниченное количество, экономить их не надо. А это значит, я могу добиться нужного мне качества и выбрать наиболее удачный ракурс для будущего снимка, – поделился секретами мастерства Николай Мовчан.

Кстати, в молодые годы, уже набравшись солидного опыта в фотоделе, Николай Алексеевич много экспериментировал с плёнками, и ему даже удалось самому сделать кадры для диафильмов, хотя обычно их можно было заказать лишь в специальной московской лаборатории. Часть этих уникальных плёнок хранится в личном архиве фотографа.

– Сюжеты для фотографий выбирал разные, я ведь не только дома и природу снимаю. Например, любил снимать праздники, народные гуляния. Не всё, конечно, сохранилось, потому что плёнки хранились в домашних условиях, влажность не соблюдалась, вот они и потемнели. Сейчас же, помимо домов и зданий, люблю фотографировать природу родного края, часто выезжаю на остров Бейбітшілік, брожу по лесным тропинкам, ищу интересные сюжеты, свет, – рассказал фотограф.

Свои работы Николай Алексеевич по скромности никогда и нигде не выставлял и не публиковал. Считал, что не доросло его искусство до выставок и публикаций в газетах. А зря. Сегодня его фото – настоящий раритет, который представляет собой огромную ценность для истории Семея и его жителей. Ведь, по сути своей, увлечение Николая Мовчана позволило сохранить память о домах и улочках, неповторимой природе и людях, живших здесь последние полвека. А это бесценный дар родному городу.

Увлечение фотографией привело Николая Алексеевича к занятиям краеведческой работой. Общаясь в социальных сетях, пенсионер стал выставлять на своих аккаунтах фотографии родного города, рассказывая о том или ином доме, об улицах, переулках. И, к его удивлению, нашлись единомышленники, кто также любит родной город, переживает за него, а те, кто давно уехал из Семея по самым разным причинам, продолжают его любить и с особой нежностью вспоминать свою малую родину.

– Меня часто просят мои друзья по переписке и соцсетям сфотографировать и выставить фото той или иной улицы или конкретный дом, здание, которые они хотели бы увидеть, потому что с ними связаны какие-то моменты их жизни. И, по мере сил и наличия свободного времени, я выезжаю в разные районы Семея, брожу по улицам в поисках нужного дома. Не скрою, приятно делать такие маленькие сюрпризы даже незнакомым людям, – говорит наш герой.

Ранней весной нынешнего года, когда деревья ещё не закрыли фасады домов своей пышной кроной, фотограф обновил подборку снимков домов, сохранившихся в Татарском крае, этом музее под открытым небом. Ещё 15 лет назад здесь можно было без каких-либо декораций снимать кинофильмы об эпохе конца XIX – начала ХХ века, потому что старинные дома стояли целыми кварталами и даже улицами.

Фотография и общение с разными людьми привели Николая Мовчана к краеведам Семея. Так он познакомился с поэтессой, исследовательницей истории евреев в Семипалатинске Любовью Бараховской. Именно она предложила Николаю Алексеевичу походить по тихим улочкам Казачьей слободы (ныне район Воскресенского собора и подвесного моста), где ещё сохранились старые купеческие дома, особнячки и даже бывшие купеческие лавки, давно приспособленные под жильё.

– Нынешним летом я увидел много интересных деревянных домов и построек XIX века. На одной из улиц, на углу, мы с Любовью Самуиловной увидели старинный дом красной кирпичной кладки. Набрались смелости и постучали в окно. Вышла к нам хозяйка и рассказала, что дом этот 1895 года постройки, однако изначально здание использовалось в качестве торговой лавки, а во внутренних комнатах жила семья приказчика. Хозяином был купец, который жил в доме неподалеку от Воскресенского собора, где сейчас работает фирма по оказанию ритуальных услуг, – поделился своим краеведческим опытом Николай Алексеевич.

А недавно Николай Алексеевич познакомился с членом краеведческого общества «Прииртышье», своим коллегой, профессиональным фотографом Андреем Куряшкиным. У Андрея есть опыт оцифровки плёночных негативов, и потому пенсионер обратился к нему с просьбой оцифровать свой старинный фотоархив. Сейчас эта работа близится к завершению. И, по мнению Андрея Куряшкина, у Николая Алексеевича есть совершенно уникальные кадры, фотографии, которые ему до сего момента ещё не удавалось увидеть.

– Николай Алексеевич примерно в середине 1970–1980-х годов сделал серию снимков ночного Семипалатинска. До этого мне такие фотографии никогда не попадались. И хоть снимки любительские, чёрно-белые, они всё равно представляют интерес для истории города, – отметил Андрей Куряшкин.

Свой огромный фотоархив, собранный за полвека, Николай Мовчан по настоянию членов краеведческого общества «Прииртышье» намерен передать на вечное хранение в Центр документации новейшей истории Семея. А это значит, что ещё не одно поколение семейчан, исследователей истории города, смогут увидеть его таким, каким он был во второй половине ХХ века и в первые десятилетия века нынешнего.

Софья Соболевская

Фото автора и из архива Николая Мовчана

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