История успеха Ирины Лаврешиной

Педагог из Серебрянска Ирина Лаврешина номинирована на отборочный этап премии Global Teacher Prize («Учитель мира»).

«Педагог – человек, преданный своему призванию, профессионал, если хотите, чудак, фанат своего дела», – пожалуй, так описать профессию может только тот, кто влюблён в своё дело. Именно такой и является учитель начальных классов основной школы № 2 Серебрянска Ирина Лаврешина.

Её история достойна сценария к фильму. Пожалуй, он стал бы одним из лучших мотивирующих кинокартин, где главная героиня, несмотря на внешние обстоятельства, следует за своей мечтой – быть учителем.

– В 11-м классе даже поссорилась с мамой и бабушкой из-за выбора профессии, – поделилась наша героиня. – «Твоя золотая медаль и возможность сдать экзамены в СДИ по договору между школой и вузом – шанс стать студенткой», – говорили они. Но я твёрдо решила быть учителем русского языка и литературы, потому что эти предметы мне очень нравились. Поступить на желаемый факультет сразу не удалось, пошла работать воспитателем в родную школу. На следующий год поступила в педагогическое училище на специальность «Преподавание в начальных классах». Окончив училище на отлично, продолжила обучение в университете, в котором хотела, и за год окончила его с красным дипломом.

К слову, её дипломная по литературе заняла первое место в республиканском конкурсе студенческих работ. С этого и начались, как говорит сама Ирина Георгиевна, профессиональные успехи. За долгие годы работы их накопилось немало: в 2017 году она стала лауреатом XVII Международного конкурса для преподавателей русского языка, а в 2018 участвовала в международной научно-практической конференции «Современный урок в практике учителя»…

Также Ирина Лаврешина публикует свои труды в республиканских и международных журналах, а её методическими разработками пользуются не только коллеги, но и преподаватели других учебных заведений.

По словам педагога, главное в её профессии всё же не это, а работа с учениками.

– Из 26 лет работы в школе 12 лет я работала заместителем директора по УВР, – отметила она. – Но мне всегда не хватало той живой, творческой искорки, полноты осуществления замыслов в практической деятельности на уроке, общения с родителями как классного руководителя. Для меня быть учителем – это каждый день находиться с детьми. Сопереживать их успехам и неудачам, учитывать то, что каждый ребёнок индивидуален, неповторим. Нужно только разглядеть искорку и вовремя зажечь её.

Кстати, учитель начальных классов справляется с этой задачей на отлично – ученики ждут следующей встречи на уроках с нетерпением. Ведь на занятиях они не просто изучают новую тему, но и становятся полноправными участниками необыкновенных приключений, сценарий которых, к слову, пишет сама Ирина Лаврешина. После очередного открытого урока одна из коллег подчеркнула, что пора бы уже издавать сборник «Нестандартные уроки в начальной школе».

– На мой взгляд, реализовать свой творческий потенциал ребёнок может через игровое обучение, – подчеркнула педагог. – Созданные мной программы прошли апробацию в классе и подтвердили правильность выбранного подхода. Мои ученики мыслят по-особенному, ищут неординарные объяснения, доказательства своих мнений, подходов к решению учебных задач. Мне же нужно помочь каждому ребёнку раскрыться, пройти вместе с ним путь, на котором он будет получать не только новые знания, но и откроет самого себя, поймёт и осознает свою уникальность, свою роль и место в окружающем мире.

О проекте «Учитель Казахстана» Ирина Лаврешина узнала случайно и решила попробовать свои силы, доказать, что педагог из провинции тоже может быть достойным участником такого масштабного события. И у неё это получилось – педагог-исследователь вошла в десятку лучших. Во время торжественной церемонии Ирине Георгиевне вручили сертификат на один миллион тенге на реализацию социальных проектов в рамках поддержки сельских школ и малых городов. Средства пойдут на оснащение рабочего кабинета: стенды, мебель, ноутбук, принтер, видеокамера – всё то, что необходимо для каждодневной работы учителя.

Помимо этого, анкета Ирины Георгиевны номинирована на отборочный этап Global Teacher Prize («Учитель мира»). Безусловно, премия и признание коллег важны и вдохновляют её на дальнейшие профессиональные свершения. Однако высшей наградой за свой труд педагог считает благодарность учеников.

– Понимаешь, что работала не зря, когда в школу приходит юноша, которому ты преподавала русский язык и литературу, и говорит: «Ирина Георгиевна, спасибо вам за то, что вы настояли, чтобы я исправил тройку по русскому языку, это для меня оказалось очень важно, как показала жизнь», – резюмировала Ирина Лаврешина. – Вот она, главная моя награда за труд, и разве может быть что-то дороже…

Татьяна Кравченко

Фото из архива Ирины Лаврешиной

Район Алтай