История – судьба народа

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории в научном наследии доктора исторических наук, профессора Советкана Кабдуалиевича Игибаева», посвящённая 80-летию со дня рождения выдающегося учёного-историка, прошла в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова.

Человек, влюблённый в науку, именно так можно сказать о Советкане Игибаеве, а его труды назвать бесценным научным наследием. Всю свою жизнь он посвятил изучению истории как отечественной, так и всемирной.

Высшее образование будущий доктор исторических наук, профессор получил в УКПИ (ныне – ВКУ имени С. Аманжолова). Здесь же и проработал всю жизнь. Он внёс огромный вклад в развитие системы высшего образования. Так, по инициативе героя повествования открыта магистратура по таким направлениям, как «История Казахстана» и «История зарубежных стран». Советкан Игибаев написал более 120 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий. На протяжении многих десятилетий он проводил научно-методологические семинары, успешно сочетая педагогическую, методическую и научно-исследовательскую работу, выступал на научных конференциях, участвуя в формировании нового исторического сознания народа. В памяти родных, знакомых и коллег он навсегда останется человеком с большой буквы.

За заслуги в труде и общественной деятельности выдающийся учёный-историк и общественный деятель награждён орденом «Дружбы народов», медалями «10 лет Независимости РК», «Ерен еңбегі үшін», нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки РК», «За заслуги в развитии университета», «Почётный работник образования РК», за вклад в развитие кафедры и университета – медалью имени Абая.

Пожалуй, высшей наградой за труд стали благодарные ученики. Ведь за годы научно-педагогической деятельности Советкан Кабдуалиевич воспитал не одно поколение историков, многие из которых стали известными учёными не только в стране, но и за рубежом.

В честь 80-летия со дня рождения прославленного историка в университете состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории в научном наследии доктора исторических наук, профессора Советкана Кабдуалиевича Игибаева». Участие в мероприятии приняли ученики профессора, а сейчас преподаватели и учёные известных отечественных и зарубежных университетов. Они обсудили вопросы социально-экономического развития степного края в исследованиях Советкана Игибаева, методологию исследования культуры Казахстана, современные тюркологические исследования и актуальные проблемы преподавания исторических дисциплин в зарубежных вузах и многое другое.

Как отметил директор Института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова профессор Зиябек Кабульдинов, учёные страны создадут академическое издание истории Казахстана с древнейших времён до наших дней в семи томах на трёх языках.

Помимо этого, выйдет краткое издание по истории Казахстана для иностранной аудитории, которое также будет подготовлено учёными РК на базе Кембриджского университета.

– У нас создана группа из ведущих учёных, в том числе с привлечением специалистов для экспертизы из других вузов, – сказал Зиябек Кабульдинов. – За очень короткое время мы планируем подготовить все материалы. Будем включать разные периоды истории страны.

Также в рамках конференции на базе ВКУ им. С. Аманжолова была открыта лаборатория источниковедения и историографии имени Советкана Игибаева.

– Советкан Кабдуалиевич внёс огромный вклад в исследование истории Казахстана, – отметил председатель правления – ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Наши студенты, магистранты и докторанты, которые учатся в Amanzholov University, могут и в дальнейшем изучать в этой лаборатории историю нашей страны, для этого созданы все необходимые условия. Имеются архивные материалы, которые нашли в Китае, артефакты, обнаруженные в ходе исследования в России и Монголии. В этой лаборатории будет всё изучаться, и в итоге будет издана монография. Если математика и химия – точные науки, то история – судьба народа.

Помимо конференции в университете прошли лекции про научное наследие профессора Советкана Игибаева, а также состоялся областной шахматный турнир.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ВКУ имени С. Аманжолова