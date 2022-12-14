История рода

Центральная городская библиотека имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске запустила проект «Ата-тек».

Теперь жители и гости областного центра могут без труда узнать историю своего рода. Именно на это нацелен проект, инициированный библиотекой.

– В этом проекте мы научим читателя изучать свою родословную, расскажем, как искать и анализировать информацию, в том числе в Интернете. При проведении исследований нашими основными инструментами будут родословные книги, – говорит руководитель проекта Бакытжан Торгаев. – Я думаю, что знание жеті ата (семи предков) – долг каждого. Поэтому мы и затеяли этот проект.

По его словам, «Ата-тек» ориентирован не на массы, а на отдельных читателей, стремящихся узнать своё происхождение.

– Знание своих предков – это не только дань уважения, но и забота о здоровье потомков. Как известно, издревле казахи запрещали молодым людям брать в жёны девушек из своего рода. У жениха и невесты не должно было быть общих родственников вплоть до седьмого колена. Таким образом это уберегало супругов от кровосмешения, а их детей – от генетических заболеваний, физиологических и психических отклонений, – поделился Бакытжан Торгаев.

Добавим, в рамках проекта каждый читатель может прийти в библиотеку и обратиться за помощью. Главное, как отметил руководитель проекта, чтобы у вас было желание и интерес к изучению родословной.

Гульжан Естаева